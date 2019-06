Claudia s-a îndrăgostit de cel mai bun prieten al său. „Eram la o plimbare când mi-a propus ceva. Am încremenit când am aflat. Apoi s-a întâmplat ceva și mai greu de suportat. Mi-a afectat întreaga viață”

Claudia s-a îndrăgostit de cel mai bun prieten al său, însă nu s-a gândit nici măcar o secundă ce ar putea ascunde acesta.

La vârsta de doar 13 ani, Claudia a trăit pe propria piele o experiență șocantă, iar vinovatul pentru ceea ce i s-a întâmplat a fost cel mai bun prieten al său împreună cu un alt coleg.

Tânăra din Marea Britania lucrează acum la o bancă și a vrut să își povestească drama la câţiva ani după ce a fost violată de cel mai bun prieten şi amicul lui. Cei doi adolescenţi au fost condamnaţi la câte patru ani de închisoare.

„Sunt fericită acum că cei doi sunt închiși. Ceea ce mi-au făcut mi-a afectat întreaga viaţă. Când Brandon a început să mă curteze, m-am simţit chiar flatată, era un băiat foarte frumos. Nu mi s-a părut nimic suspicios când mi-a spus să mergem să ne întâlnim cu prietenul lui. Când am ajuns într-o zonă izolată mi-a spus că trebuie să fac sex cu amândoi. Când am spus nu, s-a urcat peste mine şi mi-a dat pantalonii jos, după care m-a violat. După ce a terminat, şi-a chemat prietenul să facă acelaşi lucru. După ce m-au abuzat de mai multe ori, m-au abandonat acolo. Am fost îngrozită”, a relatat tânără, potrivit Mirror.