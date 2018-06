Cum a ajuns Manuela Hărăbor, la doar 18 ani, să joace rolul vieţii în „Pădureanca“

Fiica sculptorului-machetist Enache Hărăbor a obţinut rolul Siminei din filmul lui Nicolae Mărgineanu după ce conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste i-a interzis regizorului s-o distribuie pe soţia lui, Maria Ploae, însuşi temutul cenzor Mihai Dulea exprimându-se în favoarea tinerei în vârstă de 18 ani.

„Eram în clasa a XII-a. Eu eram oricum în fişele de casting. La un moment dat, mi s-a dat un telefon şi mi s-a zis: «E un rol principal. Au mai dat probe şi multe alte actriţe şi studente, regizorul nu s-a hotărât». Am ajuns la Buftea, mi s-a dat un text, l-am învăţat, am dat proba şi am plecat acasă. Peste vreo două săptămâni, am mai primit un telefon: «Vino să mai dai o probă şi cu partenerii, Şerban Ionescu şi Adrian Pintea». N-am dormit vreo două nopţi de emoţie! Au fost foarte drăguţi şi toleranţi cu mine amândoi. Am dat proba, am plecat. După care m-au mai chemat o dată, numai cu Şerban. Mă şi gândeam, oare de ce mă chinuie atât, să-mi zică odată da sau nu! Eu oricum mă pregăteam de bacalaureat, mă pregăteam să dau admitere la Institut. Şi ţin minte că eram într-o zi în faţă la Studioul Casandra, mă pregăteam să intru la un spectacol“, şi-a reamintit Manuela Hărăbor.

