Cum arată meduza cu 24 de ochi descoperită recent | Este înrudită cu cea mai veninoasă creatură marină din lume

Are trei tentacule, un corp transparent și un total de 24 de ochi separați în patru grupuri de câte 6. Toți acești ochi îndeplinesc funcții vitale diferite și sunt localizați în interiorul organelor sale senzoriale, potrivit cercetătorilor de la Universitatea Baptistă din Hong Kong (HKBU), citați de Mirror.

Meduza nou descoperită face parte din aceeași familie cu cea mai veninoasă creatură marină din lume, au descoperit oamenii de știință.

Creatura necunoscută până acum, numită Tripedalia maipoensis, are o înțepătură extrem de periculoasă și a fost descoperită într-un iaz din rezervația Mai Po din Hong Kong.

De asemenea, tentaculele lor au un capăt asemănător unei palete, ceea ce înseamnă că pot înota mai repede decât majoritatea celorlalte tipuri de meduze.

„Ruda” acestor meduze, meduza australiană box, este considerată a fi cel mai veninos animal marin din lume.

Deși au fost găsite până acum doar în Mai Po, oamenii de știință cred că meduzele cu 24 de ochi ar putea trăi și în apele din apropiere, de-a lungul râului Pearl.

A new species of box jellyfish has been discovered in Hong Kong by researchers from @hkbaptistu. It has been named Tripedalia maipoensis after the nature reserve Mai Po where it was found and adds a fourth species to the Tripedaliidae family



Learn more: https://t.co/QAznyKcqOa pic.twitter.com/a68zwhcTr8