Cum a reuşit o femeie să nu plătească factura la energie electrică de 10 ani. "Vreau să-mi dezvolt aceste abilităţi"

Pe măsură ce criza economică se răspândește, iar coşul zilnic cu alimente devine tot mai scump, cu toții căutăm modalități de a ne reduce facturile la energie.

Sursa foto: pexels.com

O femeie de 62 de ani a ajuns să nu mai plătească factura la energie electrică de 10 ani, şi nu pentru că a refuzat. Nu este vorba nici de o eroare.

Chikako Fujii este rezident în Tokyo şi modul ei de viață poate suna imposibil, dar putem învăţa de la cum să ne reducem propriul consum de energie, potrivit euronews.com.

Chikako spune că nu are televizor, cuptor şi nici mașină de spălat. Singurele echipamente pe care le deține sunt alimentate de patru panouri solare, montate pe balconul ei. Astfel, profită de autoconsum.

"Am început acest stil de viață din cauza Marelui Cutremur din Japonia de Est din 2011. La scurt timp după cutremur, aici au fost programate întreruperi de curent de câteva ori, așa că brusc electricitatea a fost întreruptă și am simțit că ar trebui să mă ocup să am propria electricitate. Așa că am avut un singur panou solar instalat", aşa spune Chikako Fujii că a început totul.

În cei 10 ani, femeia şi-a crescut colecția de panouri solare, iar acestea generează acum în medie 1.000 de wați într-o zi însorită.

De aici, femeia îşi alimentează aparatele electrice și electrocasnice de care are nevoie.

Cum să gătești fără electricitate şi cu 0 bani

Una dintre marile schimbări ale stilului de viață ale lui Chikako este că își gătește mâncarea folosind puterea soarelui.

În zilele însorite, ea lasă orice mâncare pe care dorește să gătească în oale negre de gătit pe balcon pentru câteva ore.

"În zilele însorite, o felie de pește poate fi gătită în aproximativ o oră, iar pentru o bucată de piept de pui va dura aproximativ o oră și jumătate", spune Chikako Fujii.

Pentru a găti orez și a coace o prăjitură necesită mai multă căldură, așa că folosește un aragaz solar. Acest instrument folosește oglinzi pentru a concentra energia soarelui într-un singur loc central unde devine suficient de fierbinte pentru a găti mâncarea. De asemenea, folosește lumânări pentru a încălzi o plită.

Recent, femeia spune că şi-a cumpărat un frigider mic pe care îl alimentează de la panourile ei solare.

Chiar dacă se va reconecta la rețeaua electrică, ea spune că va continua chiar gătitul solar.

"Mâncarea gătită la soare este delicioasă și nu folosește gaz și electricitate. Și poate fi folosită atunci când se produce un dezastru natural. Vreau să continui gătitul solar și să-mi dezvolt abilitățile", adaugă ea.