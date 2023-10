Două tinere din Sibiu au dat lovitura în afaceri. Jennifer Lopez dă 1.000 de euro pe fiecare produs al româncelor

Două tinere din Sibiu pasionate de încălţăminte au cunoscut succesul peste Ocean. Pantofii făcuţi de ele sunt purtaţi de super vedete precum Jennifer Lopez, Heidi Klum sau Thalia.

Dana şi Alina fac pantofi diferiţi. Cele două antreprenoare au obţinut chiar un brevet de invenţie.

Unicul brevet de invenţie în materie de pantofi, din România.

"Conceptul de bază pornește de la opinca românească. Noi am pornit de la un concept, breaking the rules, aveam în minte asta și am luat regulile care erau de neîncălcat în încălțăminte. Partea de confort. Și ce punem în spate? Metale", spune Dana Iuga, antreprenoare, potrivit observatornews.ro.

Pe site-uri celebre în lume, încălțămintea creată de cele două românce ajunge și la 1.000 de euro perechea sau chiar mai mult.

"Ne este foarte greu că suntem made în România, în anumite târguri la care am participat ne spuneau, și ca și sfat, de ce nu scrieți Made în Italy, pentru că produsul este foarte bun", spune Alina Popa.