De ce s-a dus Mircea Geoană pe bicicletă la baza NATO de la Câmpia Turzii

Mircea Geoană s-a plimbat cu bicicleta pe Via Transilvanica, în drum spre baza NATO de la Câmpia Turzii.

După ce a parcurs distanța dintre Ciugud și Alba Iulia, secretarul general adjunct al NATO s-a îndreptat spre baza aeriană, unde a declarat că există o cooperare absolut excepțională între militarii români și cei aliați.

Pe traseul acesta, Mircea Geoană a fost acompaniat de fondatorii proiectului Via Transilvanica, un traseu turistic care străbate toată țara, din Putna până în Drobeta Turnu Severin.

"Am profitat de prezenţa în inima Transilvaniei pentru a face primul meu traseu de Via Transilvanica. Nu a fost atât de lung pe cât mi-aş fi dorit, dar cred că am făcut o oră jumate bună de traseu (de la Ciugud până la borna din apropierea Porţii a III-a a Cetăţii din Alba Iulia - n.r.). Am fost chiar curios să văd acest proiect care are deja o reputaţie mult dincolo de graniţele României", a declarat Mircea Geoană pentru Agerpres.

Prezenţa la Ciugud a secretarului general adjunct al NATO i-a surprins pe cei din administraţia locală.

"La Ciugud, ne bucurăm mereu când suntem vizitaţi de oaspeţi de seamă, chiar şi când vizita ne ia puţin prin surprindere. Secretarul general adjunct al NATO, domnul Mircea Geoană, se află, astăzi, într-o scurtă vizită în comunitatea noastră.

Domnia sa a dorit să vadă Via Transilvanica şi a parcurs cu bicicleta un tronson din acest traseu turistic. A avut o scurtă întâlnire (la monumentul Via Transilvanica de la Ciugud) cu iniţiatorii acestui proiect, cu primarul Gheorghe Damian şi cu preşedintele CJ Alba, Ion Dumitrel, iar apoi a continuat traseul spre Alba Iulia.

Mircea Geoană se alătură astfel personalităţilor care promovează Via Transilvanica în ţară şi în străinătate. (Data viitoare promitem că ne aducem şi noi bicicletele)”, se arată într-o postare publicată duminică pe pagina de Facebook a Primăriei comunei Ciugud.