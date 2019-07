Descoperire uluitoare făcută în Galați de arheologi! Este unică în estul Europei

Arheologii aflați pe șantierul de la Tirighina-Barboși au descoperit o clădire unică în estul Europei. Este vorba despre un turn cu opt laturi care avea rolul de pază și observație în zona aflată pe malurile Siretului și Dunării. Pe teritoriul fostului castru roman au mai fost descoperite câteva locuințe din secolul II și numeroase obiecte de lux care au aparținut locuitorilor zonei.

Cercetările se desfășoară în cadrul unui proiect al Primăriei Galați, implementat cu fonduri europene. La început, în situl arheologic își fac treaba cercetătorii, apoi zona va fi pusă în valoare pentru a fi inclusă în circuitul turistic. După primele cercetări au apărut și primele rezultate: un turn unic și câteva locuințe din secolul II.

„Este unic pentru că nu există turnuri cu opt laturi în zona de sud-est a Europei. Nu avem până acum analogii pentru acest tip de turn. Are un diametru de opt metri, un turn care avea cel puțin un nivel și de acolo se puteau observa toate împrejurimile: spre Siret, spre nord, spre est, către Dunăre. Noi am găsit în interiorul lui cinci monede care sunt încadrate la mijlocul secolului II după Hristos…. Am mai găsit o serie de locuințe din secolul II după Hristos, din care s-au păstrat acoperișurile care s-au prăbușit și sistemul de canalizare. O dovadă că toată înălțimea Tirighina era sistematizată, așa cum multe zone din România nu sunt astăzi. Vor fi puse în valoare numai patru din ele. Zona va deveni un centru de cercetare și atunci trebuie să lăsăm și pe alții să cerceteze, pe viitoarele generații de arheologi”, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, arheologul Gabriel Jugănaru, potrivit expressdedunare.ro.