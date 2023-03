Cum se dădea examenul pentru permis în anii 80: "Cu siguranţă, şoferii de acum l-ar pica"

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere în anii 80 avea mai multe probe decât examenul susţinut în prezent de români, printre care şi o probă de noapte.

Sursa foto: Facebook

Înainte de Revoluția din 1989, permisul auto se obținea doar după trecerea mai multor probe eliminatorii. Astfel, românii dădeau examenul de sală, poligonul, conducerea de zi și conducerea pe timp de noapte.

Manevrele din poligon aveau şi o limită de timp de numai cinci minute pentru autoturisme, iar cei care dădeau examenul nu aveau voie să facă mai mult de patru greşeli pentru a obţine permisul de conducere.

Proba de traseu era susţinută atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, iar proba de zi nu era repetată în cazul în care nu era trecută proba pe timp de noapte.

Posesorii de permis de conducere care încercau să obţină o altă categorie susţineau proba practică doar pe timp de zi.

Imaginile cu proba practică de zi a examenului auto din anii 80 au fost publicate pe Facebook, iar românii şi-au amintit exact ce se întâmpla în astfel de cazuri şi, evident, au făcut comparaţie cu ce se întâmplă în prezent.

"Menționez că sunt un șofer în vârstă. Pe atunci cam 5% din populație aveau mașini și carnet. Raportat la 22 milioane locuitori rezultă cam un milion și ceva de șoferi. Acum peste 50% au mașini deci peste 8 milioane șoferi. Traficul a crescut cam de opt ori și străzile au cam rămas că atunci. Dificultatea de a mânui un utilaj greu (exagerez un pic Dacia era cat de cât ok daca pornea) nu e mai complicată decât a rezolva probleme in timp real rapid in trafic aglomerat.

Tendința umană e de a observa greșelile și minusurile. Este evident că numărul de șoferi care conduc mai rău este mai mare pentru că anumite proporții se păstrează (curba lui Gauss).

Apoi majoritatea mașinilor au primit căluți in plus și cam toate ating 200 pe oră. In condiții de infrastructură veche depășită, este mult mai greu pentru un șofer începător sa se adapteze decât atunci. Dar dacă o face sunt șanse mari că sa devina un șofer mult mai bun decât tataie de 70 ani cu Dacie de 70 pe oră. Trăiască tataia“, a fost unul dintre comentarii.

Majoritatea comentariile însă, sunt de părere că, dacă în prezent examenul pentru obținerea permisului de conducere auto ar conține toate aceste probe, majoritatea nu l-ar trece: "Cu siguranță, 90% l-ar pica", potrivit adevarul.ro.