Femeia care știe cum arată Raiul! A fost pe drumul spre îngeri: „Mi s-a spus că aș fi nebună, dar vă spun că lumea de dincolo există”

Foto: captură Antena Stars

Parapsihologul Geta Heimerl susține că ştie cum arată Raiul.

Ea a vorbit la Antena Stars despre cine ne preia de când murim, dar şi cum arată drumul spre îngeri.

„Sunt milioane de mărturii ale oamenilor care au trecut prin moarte clinică, ceea ce spune că se întâmplă ceva. Sunt mulți oameni aplecați către acest subiect și care doresc să descopere ce se întâmplă cu noi atunci când murim. Se spune că cel mai ușor în lumea aceasta este să mori și așa este. Se poate pleca fără dureri și spaime, dacă ești pregătit. Mi s-a spus că aș fi nebună, dar din dorința de a-i face pe oameni să înțeleagă că moartea înseamnă o altă descoperire a personalității noastre spun că lumea de dincolo există.

Am avut un fel de moarte clinică și momentul mi-a schimbat viața, pentru că a însemnat a doua mea naștere. Mi-am dorit foarte mult atunci să salvez viața tatălui meu. El era atunci în cumpănă și m-am rugat atât de mult pentru el încât am plecat în lumea de acasă. Eram la serviciu, tatăl meu fusese operat în ziua aceea și la un moment dat a apărut Arhanghelul Mihail și mi-a spus că peste trei zile tata pleacă. Tot sufletul meu voia ca el să-și revină. În ziua următoare am văzut în jurul lui părinții din lumea de dincolo și rezerva lui plină de entități decedate”, a spus ea la Antena Stars.

Află mai multe urmărind materialul video de mai jos!