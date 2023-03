O femeie a refuzat 100.000 de euro de la un pasager care i-a cerut un favor în avion. Ce a vrut bărbatul

Un milionar a rămas uimit de faptul că una dintre pasagerele alături de care a călătorit în avion, într-unul din zborurile sale, i-a refuzat oferta uriașă pe care i-a făcut-o. Bărbatul susține că ar fi fost dispus să îi dea 100.000 de dolari pentru a-și scoate masca pe care o purta.

Steve Kirsch este un antreprenor din Silicon Valley. Bărbatul a povestit pe pagina sa de Twitter experiența pe care a avut-o de data aceasta în avion alături de o pasageră.

„Sunt la bordul unui zbor Delta chiar acum. Persoana care stătea lângă mine la clasa întâi a refuzat 100.000 de dolari să-și scoată masca pentru tot zborul. Fără glumă. Asta după ce i-am explicat că nu funcționează. Ea lucrează pentru o companie farma ”.

Bărbatul a susținut că prima dată i-ar fi oferit femeii 100 de dolari, spunând-i totodată că s-ar fi putut infecta atunci când ea și-a dat jos masca pentru a mânca.

