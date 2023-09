Fenomen meteorologic spectaculos, în Marea Neagră. O trombă marină, surprinsă în Bulgaria

Fenomen meteorologic spectaculos în Marea Neagră. O trombă marină, cu aspect de tornadă, a fost surprinsă în Bulgaria.

Sursa foto: Radoslav Rusev Facebook/meteobalkans.com

Imagini spectaculoase cu o trombă marină, cu aspect de tornadă, au fost surprinse în Marea Neagră şi publicate pe reţelele de socializare.

Fenomenul meteorologic spectaculos a fost surprinsă în imagini în Bulgaria, Tyulenovo, şi a apărut pe reţelele de socializare, unde au fost distribuite de sute de oameni.

Meteorologii spun că trombele marine se formează ca urmare a diferenţelor de temperatură dintre apa mării şi aer.

O trombă de apă este un vârtej colonar intens care are loc peste un corp de apă. Unele sunt conectate la un nor cumulus congestus, altele la un nor cumuliform și altele la un nor cumulonimbus.