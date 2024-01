Fenomenele fabuloase pe care le poți vedea pe cer în 2024. Momentele în care apare Super Luna

Iubitorii de astronomie și nu numai se pot bucura de un an remarcabil din punct de vedere al fenomenelor care vor apărea pe cer.

Super Lunile pline vor oferi imagini spectaculoase pe cer anul acesta. Pasionații vor avea parte de patru "Super Luni" pe care le pot admire. Una dintre aceste Super Luni va fi chiar o Super Lună Albastră, ce reprezintă un eveniment foarte rar.

De asemenea, vor avea loc două eclipse lunare, care vor putea fi observate fără a fi nevoie de echipament special. Fiecare Lună Plină va avea un nume specific, inspirat de cultura nativilor americani din America de Nord.

Super Luna are loc atunci când Luna se află în punctul cel mai apropiat de Pământ, cunoscut sub numele de perigeu, și coincide cu faza de "vârf astronomic". Un moment deosebit va fi reprezentat de o Super Lună Albastră, care este a treia Lună Plină ce are loc între echinocțiu și solstițiu.

Prima Super Lună, Luna Sturgeon, va avea loc pe 19 august 2024, apoi Luna Recolte, pe 18 septembrie 2024, Luna Vânătorului, pe 17 octombrie 2024 și Luna Castorului, pe 15 noiembrie 2024.

Prima va fi o eclipsă penumbrală de Lună va avea loc în noaptea de 24 spre 25 martie, când Luna Vierme va trece prin umbra Pământului. Cea de-a doua eclipsă de Lună, care va avea loc în noaptea de 17 spre 18 septembrie și va coincide cu Super Luna Plină de recoltă și va da Lunii o nuanță ușor roșiatică, potrivit astronomy.com.