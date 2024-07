Transapuseana, cel mai spectaculos drum din Munții Apuseni. Lucrările sunt aproape de finalizare

Transapuseana este cea mai spectaculoasă șosea din sudul Munților Apuseniv/ sursă foto: Antena 3 CNN

Transapuseana, șoseaua spectaculoasă din sudul Munților Apuseni, este aproape finalizată. Modernizarea drumului lung de aproape 80 de kilometri se va încheia anul acesta.

„Transapuseana” este un drum de poveste, emblematic pentru județul Alba și pentru România. A fost supranumit în diverse moduri: Drumul Apusenilor, Transalpina de Apuseni sau Transapuseni.

Modernizarea lui este cea mai mare investiție pe un drum județean din România. Acesta va face legătura între localități, dar va crea şi noi oportunități pentru dezvoltarea economică și turistică a regiunii, una dintre cele mai sărace din România.

Şi proprietarii de pensiuni au simţit potențialul pe care noua șosea îl are pentru turism, așa că deja și-au deschis porțile pentru turişti. Drumul a permis şi localnicilor să își vândă bucăți din teren pentru un preț mult mai avantajos.

„E un avantaj destul de mare pentru noi, pentru localnicii comunei Râmeț, că s-au scumpit terenurile, au crescut prețurile și e un avantaj. Cine vrea să vândă câștigă ceva bănuți”, spune un localnic.

Vasile Raica, primarul comunei Râmeț, se așteaptă la un număr mai mare de turiști, odată cu modernizarea drumului.

„Comuna beneficiază de multe atuuri cu acest drum. Spre exemplu, a crescut enorm de mult prețul la teren, au început să se construiască foarte mult în toată comuna. Ne avantajează relieful... Avem și Mănăstirea Râmeț care e una dintre cele mai vechi din Ardeal”, spune Vasile Raica, primarul comunei Râmeț.

De când a început modernizarea acestui drum, s-au inagurat şi primele pensiuni în zonă, iar turiştii străini le-au trecut deja pragul.

„Îmi place foarte mult. Am venit aici acum trei zile. Suntem pentru prima dată în România şi este chiar superb, minunat. Este o natură minunată, am cunoscut oameni drăguţi, am avut parte de discuţii frumoase aici şi mâncarea este foarte gustoasă, atât de multe legume proaspete”, spune o turistă străină.

„Zona îmi place enorm de mult, noi am colindat munții Apuseni și când nu erau drumurile asfaltate și cel mai mult ne-a fascinat peisajul în sine și casele care și-au păstrat autenticitatea”, spune o altă turistă.

Transapuseana are o lungime totală de 78 de kilometri și face legătura între municipiul Aiud și zona Bucium – Abrud.