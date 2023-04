Străinii care demontează prejudecățile despre români: "Mă gândeam că dacă ieși din Capitală vei da peste căruțe"

Doi tineri, un german și un britanic, studenți la Medicină în România, vor să schimbe imaginea ţării noastre și a românilor.

David Christian Nies și Josue Simo Ghuksi au realizat un podcast pe YouTube în care vorbesc despre concepțiile greşite față de România.

"Cred că ar fi grozav să începem acest podcast spunând ceea ce am crezut noi despre România înainte să venim aici", spune Nies, iar prietenul său a adoptat imediat ideea.

"O să fiu sincer, înainte să vin aici nu prea m-am gândit mult la locul asta. Nici măcar nu plănuiam să vin în România, ci în țară vecină, în Bulgaria, dar când m-am hotărât să vin aici, m-am gândit în primul rând la infrastructura de aici, care nu avea să fie la fel de bună că în Marea Britanie. Îmi imaginam că drumurile sunt pline de gropi, că arată cam ca la 1500 sau ceva de genul. Desigur că sunt drumuri proaste pe la țară, poate prin preajma fermelor agricole. Am crezut că transportul, atât în ceea ce privește drumurile, infrastructură rutieră, mașinile, trenurile nu vor fi pe atât de bune pe cât mi-aș fi dorit, mai ales că eu am călătorit prin locuri precum Franța…", a spus Ghuksi.

"Îmi imaginam ceva ca într-un oraș vechi din Italia, îmi imaginam că străzile sunt pietruite cu piatră cubică, mă gândeam că dacă ieși din capitală vei da peste căruțe trase de cai. Am întâlnit, dar nu așa multe. Apoi, m-am gândit că limba va fi sălbatică, un fel de rusă, ceva de genul asta. În plus, m-am gândit și că va fi puțin cam periculos", a spus el.

Nici amicul său nu avea însă o imagine mai bună, înainte de a veni în ţara noastră.

"Despre oameni, să fiu sincer, am crezut inițial că toți trebuie să fie țigani și cred că mi-am imaginat asta și pentru că nu prea am avut contact cu români în Germania. Sunt mulți români în Germania și sunt nemți care au întâlnit români sau care au fost în România. Însă pentru mine nu era clar și, în plus, pentru că am venit foarte rapid în România, nu am avut timp să mă gândesc. De fapt, îmi amintesc că am avut un coleg de școală român, era foarte bun, am și fost la ei acasă de câteva ori. Erau la fel ca noi, aveau mâncare bună", a rememorat el, scrie adevarul.ro.

Germanul a vorbit despre romii din România. "Străinii își imaginează că sunt mulți țigani în România, dar ei sunt doar undeva la 3 la sută din populație. În Ungaria sau în Bulgaria reprezintă 10 la sută din populație. Sunt mai mulți decât grecii sau turcii, care reprezintă 5-6 la sută. Deci nu sunt așa de mulți țigani precum își imaginează lumea. Mulți sunt aici de secole, și-au pierdut din limba maternă, vorbesc română, uneori le este greu să se integreze, se confruntă cu rasismul în țara lor, lucru care sincer nu îmi place. Mi s-a spus că românii nu sunt împotriva negrilor, ci împotriva țiganilor. Iar asta mi se pare puțin sălbatic", a mărturisit el.