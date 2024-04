O căprioară a ajuns pe Faleza Dunării, în Galați. Animalul a suferit câteva răni

O căprioară speriată a ajuns pe Faleza Dunării din Galați. Animalul a suferit câteva răni, iar acum va sta în carantină pentru a fi monitorizată de Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor.

Sursa foto: AJVPS

O căprioară speriat care alerga pe spațiul verde de pe Faleza Superioară a Dunării din Galați a captat atenția trecătorilor, care au reacționat imediat. Reprezentanții Asociației Județene pentru Vânătoare și Pescuit Sportiv au fost alertați și au intervenit prompt pentru salvarea animalului.

Potrivit martorilor, căprioara părea să provină dintr-o pădure din vecinătate și a traversat o parte a orașului pentru a ajunge pe Faleza Dunării. Îngrijorați de siguranța ei, oamenii au sunat la numărul de urgență al AJVPS pentru a solicita ajutorul specialiștilor.

Echipa AJVPS a reușit să captureze căprioara în siguranță, iar ulterior a transportat-o într-un adăpost temporar. După o perioadă de supraveghere și evaluare a stării sale de sănătate, căprioara va fi eliberată într-o pădure din apropierea orașului Galați, unde se presupune că își are habitatul natural.

"Am primit un telefon de la un cetățean, care ne-a anunțat că a văzut un pui de căprioară pe Faleza Dunării din Galați. Am capturat-o și am dus-o la medicul veterinar. Nu este un pui de căprioară, este un adult, care are în jur de trei ani. Are câteva răni superficiale, nimic grav.

Probabil s-a rănit când alerga speriată sau s-a izbit de ceva. Va mai sta o scurtă perioadă în carantină pentru a fi monitorizată. Ulterior, va fi eliberată în mediul natural. Cel mai probabil, în pădurea Gârboavele sau Miloș”,a declarat Adrian-Dănuţ Alexandru, directorul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, potrivit Mediafax.