"Jur pe Dumnezeu că nu glumesc! Suntem îngroziți!" Poliția din Las Vegas a fost chemată la locul prăbușirii a două OZN-uri. Un polițist a văzut o lumină verde căzând din cer

Potrivit USA Today, ofițerii de poliție au efectuat cercetări după un prim apel la numărul de urgență 911 făcut de membrii unei familii care au anunțat prezența a "ceva neomenesc" în curtea casei.

Un ofițer s-a deplasat la locul respectiv în noaptea de 30 aprilie anul curent și i-a intervievat pe rezidenți.

Unul dintre cei intervievați a descris prezența unei creaturi cu o înălțime de circa trei metri.

Citește și: Fenomen straniu, văzut pe cer, deasupra unui șantier din România. A lăsat în urmă mai multe cratere pe pământ

Polițistul a menționat, la rândul său, că un alt ofițer a văzut un fenomen care se potrivea cu relatările martorilor care au efectuat apelul de urgență.

"Nu am de gând să vă mint. Unul dintre partenerii mei a spus că a văzut, și el, ceva căzând din cer, așa că sunt curios. E ciudat că (celălalt polițist, n.r.) a văzut fenomenul la ora indicată exact", a spus polițistul, conform sursei citate.

Postul TV local 8 News Now a difuzat înregistrări ale camerelor corporale purtate de polițiști, pe care se observă o lumină verde pe traiectorie descendentă, fără coadă meteorică aparentă, îndreptându-se spre pământ.

Police bodycam records #UFO crash landing in #LasVegas



Residents call police saying a couple “not human” 8-10ft beings with big eyes in their backyard



Black SUVs reported in area that possibly took aircraft away & all video of backyard blacked out



Watch for yourself#UFO… pic.twitter.com/0ysHTqLS0R