Metoda ingenioasă folosită de o mamă pentru a-şi convinge fiica să mănânce legume. Nimeni nu s-ar fi gândit la asta

foto- Pexels

O mamă a dezvăluit cum a reuşit să-şi facă fiica de doar cinci ani să mănânce sănătos. Copila nu voia decât să mănânce curcan în formă de dinozaur şi gofre.

Karis Turner, în vârstă de 23 de ani, era foarte hotărâtă să o facă pe micuţă să încerce şi legume şi alte mâncăruri gătite.

Astfel că a creat un tabel colorat prin care răsplăteşte orice nouă încercare a copilei de a mânca şi alte lucruri.

"Scarlett-Mai nu primea nutrienţii de care avea nevoie pentru că refuza să mănânce altceva decât mesele clasice pentru copii, cum ar fi dinozauri sau gofre.

M-am gândit să că o pot face să încerce mâncăruri noi printr-o competiţie. Am cumpărat medalii de plastic, trofee şi am cumpărat nişte stickere cu feţe triste şi fericite pentru a arăta ce anume i-a plăcut şi ce nu. Până acum nu am avut de ce să folosim autocolantele zâmbitoare pentru că i-a plăcut totul", a povestit tânăra mamă, conform Mirror.

Dacă înainte copila refuza orice fel de mâncare, metoda mamei sale a făcut-o să îi placă puiul, micul dejun vegetarian, o mulţime de legume, plăcintă cu şuncă şi caşcaval.

"La sfârşitul săptămânii, dacă şi-a mâncat toate cinele, îi dau o medalie şi putem face o activitate la alegerea ei", a mai spus mama fetei.