Micuța plângea în hohote la telefon și și-a rugat tatăl să vină să o ia. Când bărbatul a ajuns la școală, toți au început să se uite la el ca la o ciudățenie. Când au aflat adevărul, toată lumea s-a simțit rușinată că l-a judecat

Micuța de șase ani și-a sunat disperată tatăl și i-a cerut printre hohote de plâns să vină să o ia. Bărbatul nu a stat pe gânduri și s-a grăbit spre școală, nu înainte de a turna pe el un pahar cu apă.

Când a ajuns la școală toți, de la elevi, profesori, îngrijitori, se uitau la el ca la o ciudățenie. Apoi au aflat adevărul și s-au simțit rușinați de ceea ce au făcut.

Mai precis, micuța Valerie suferise un accident: făcuse pe ea. Ca să nu se simtă nicio clipă jenată, tatăl a decis să meargă și el „accidentat”.

Momentul a devenit viral, după ce sora lui Valerie a postat imaginile pe Facebook, alături de mesajul: „Surioara mea mai mică a avut un mic accident azi la grădiniță și uitați cum s-a dus tata să o ia de la școală pentru ca să nu se mai simtă rușinată și tristă…”, scrie Today.com.

My little sis had an accident today at kindergarten & this is how my dad left to pick her up so she wouldn't feel so sad/embarrassed ??❤️ pic.twitter.com/veHMFO4QHr