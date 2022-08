Mircea Badea, despre ipostaza în care s-a fotografiat Loredana Groza: "Munţii noştri aur poartă şi doamna Loredana nu poartă!"

"Deci, eu cum să steam eu liniştit aşa, mă rog, vorba vine, semi-amputat aşa, primesc mesaje de la cetăţeni cu care sunt într-o relaţie de amiciţie şi îmi trimit următoarea fotografie/postare a doamnei Loredana Groza, care se află undeva în Balcani. Şi zice "Lazy afernoon...Lady L". Adică după-amiază leneşă. Şi Lady L, ce e? Lady Loredana, cred că asta înseamnă.

Deci, dânsa se află undeva în Balcani şi s-a pozat aşa. Am stat aşa un pic, m-am uitat aşa...Nu e pe OnlyFans, e pe Instagram, adică dânsa a postat. Când am văzut-o eu avea deja 4.641 de aprecieri. Dumnezeule! E tare asta cu aprecieri, îmi place. Nu e cu like-uri, e cu aprecieri. Are un fel de pijama, sau ceva, un top cu vedere la buric, dar întrebarea este: Poartă sau nu poartă? Şi votul meu ar fi că nu poartă.

Oricum, mi se pare mai interesant decât ce spune Pârvulescu despre nunta lui Simion. Mi se pare mai interesant să dezbatem dacă poartă sau nu poartă. Părerea mea este că nu poartă. Munţii noştri aur poartă şi doamna Loredana nu poartă! Ok. Ce să zic? Nu zic nimic. Stau liniştit", a spus Mircea Badea.