O fată din Iaşi a ajuns la Urgenţe după ce şi-a făcut un tatuaj într-o zonă neobişnuită

O tânără din Iași a ajuns la spital cu o infecție puternică.

Fata și-a făcut un tatuaj pe ploape, iar corneea a fost afectată.

Tânăra a fost la un pas să-și piardă vederea.

„La clinica de oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi, s-a adresat o tanara care a suferit afectiuni grave ale corneei dupa ce si-a tatuat pleoapele intr-un salon din Iasi. Aceste trucuri de infrumusetare pot avea repercusiuni grave asupra sanatatii ochilor, pacienta fiind predispusa chiar la a-si pierde vederea. De asemenea, am avut paciente care, dupa ce si-au prelungit genele la salon, s-au ales cu conjunctivite si keratite, din cauza lipiciului aplicat pe pleoapa pentru lipirea genelor artificiale intre cele naturale. Mai exista totodata si paciente care sufera arsuri chimice pe cornee, din cauza produselor de machiaj vechi sau din cauza sensibilitatii ochilor. Conjunctivitele alergice sunt cele mai intalnite afectiuni cand vine vorba despre utilizarea trucurilor de infrumusetare. Recomandarea mea este sa foloseasca demachiant nu sub forma de crema, ci de gel si sa isi curete foarte bine ochii la demachiere. Pentru a evita eventualele secretii purulente, le este recomandat ca la primele semne de instalare a afectiunii sa se adreseze medicului specialist. Atunci cand, in urma administrarii unui produs, ochii sau pielea incep sa usture, sa se adreseze de urgenta medicului”, specifica prof. dr. Camelia Bogdanici, medic oftalmolog la Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi.

