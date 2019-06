O tânără i-a scris un mesaj privat și i-a spus că este urât. Dar ce a urmat întrece orice imaginație. „Este eroul nostru”

Foto: Pixabay.com

O tânără i-a trimis un mesaj privat și i-a spus că postează prea mult și că este urât, dar ce a urmat întrece orice imaginație.

Bărbatul a povestit întâmplarea pe Reddit, explicând și cum a ales să se răzbune.

„O fată mi-a scris în privat că postez prea mult și sunt urât. Așa că am făcut unele cercetări. Face parte dintr-un grup și am aflat că lucrează la un spa la câteva ore distanță. Am blocat-o, așa că nu poate vedea acest mesaj și mi-am făcut programare, cerând-o special pe ea. Nu e nevoie să spun că mâine îmi va epila cu ceară posteriorul”, a scris bărbatul.