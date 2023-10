Lista oraşelor europene care îţi dau bani ca să te muţi acolo. Bonusurile ajung şi la 80.000 de euro

Orașele europene cu populație în scădere oferă stimulente bănești generoase noilor rezidenți.

Dacă sunteți interesat să vă mutați în străinătate și să fiți recompensați pentru asta, iată oportunitățile oferite de mai multe orașe europene care se confruntă cu scăderea populației și care oferă stimulente financiare noilor rezidenți.

Multe zone rurale se confruntă cu problema îmbătrânirii populației, pe măsură ce tinerii se îndreaptă către orașe sau aleg să nu aibă copii. Pentru a contracara această tendință, administrațiile locale din diferite țări încearcă să atragă străinii să se stabilească în aceste localități, oferind subvenții de relocare și plăți în numerar, relatează Euronews Travel.

Viață la înălţime în Alpii elvețieni

Albinen, Elveția - Albinen, situat în Alpii elvețieni, are mai puțin de 250 de locuitori. Pentru a-și crește populația, municipalitatea oferă familii cu adulți sub 45 de ani 25.000 de franci elvețieni (25.300 de euro) pentru a se muta acolo, plus 10.000 de franci elvețieni (10.120 de euro) pentru fiecare copil. Programul este destinat cetățenilor elvețieni și străinilor eligibili care au obținut deja un permis de ședere C. De asemenea, solicitanții trebuie să achiziționeze o casă în valoare de cel puțin 200.000 de franci elvețieni (202.310 euro) și să se angajeze să locuiască în Albinen timp de 10 ani.

Un oraș din Spania caută cetățeni britanici

Ponga, Spania - Orașul spaniol Ponga, situat în nord-vestul țării, oferă britanicilor 2.600 de lire sterline (2.971 de euro) pentru a se muta acolo, iar aceeași sumă se acordă pentru fiecare copil născut în oraș. Ponga se află într-o rezervație a biosferei UNESCO și este o destinație atractivă pentru excursioniști. Britanicii care doresc să beneficieze de această ofertă trebuie să se angajeze să locuiască în Ponga timp de cel puțin cinci ani.

Rubia, Spania - Satul spaniol Rubia din Galicia oferă expatriaților până la 150 de euro pe lună pentru a locui acolo, în special familiilor, în încercarea de a spori numărul de elevi la școlile locale. Rubia se află la 2,5 ore de condus est de Santiago de Compostela.

Localitățile din Italia unde ești plătit ca să te muți

Calabria, Italia - Regiunea de sud-vest a Italiei, Calabria, oferă până la 28.000 de euro celor care se mută în satele cu cel mult 2.000 de locuitori. Această inițiativă încearcă să combată depopularea și se adresează persoanelor cu vârsta de până la 40 de ani care se mută în regiune în termen de 90 de zile și lansează o afacere sau găsesc un loc de muncă.

Presicce-Acquarica, Italia - Presicce-Acquarica, situat în regiunea Puglia din sudul Italiei, oferă până la 30.000 de euro noilor locuitori pentru a se muta acolo. Aceștia trebuie să își mute oficial reședința în oraș și să folosească banii pentru a cumpăra și renova o proprietate nelocuită din zonă. Se oferă o sumă suplimentară de 1.000 de euro pentru fiecare copil născut în oraș.

Sardinia, Italia - Insula italiană Sardinia oferă 15.000 de euro celor care se mută acolo. Scopul este să contracareze scăderea populației rurale, deoarece tinerii locali pleacă în străinătate pentru a lucra. Pentru a fi eligibili, trebuie să se mute într-o municipalitate din Sardinia cu mai puțin de 3.000 de locuitori și să folosească banii pentru a cumpăra sau renova o locuință. Subvenția nu poate depăși jumătate din costul total al casei sau renovării. Beneficiarii trebuie să locuiască cu normă întreagă și să devină rezidenți permanenți în Sardinia în termen de 18 luni de la sosire.

O nouă viață pe o insulă în Irlanda

Insulele Irlandei - Guvernul irlandez oferă peste 80.000 de euro noilor rezidenți care achiziționează și dețin o proprietate pe una dintre insulele izolate ale țării. Această inițiativă face parte din politica "Insulele noastre vii" și vizează creșterea populației din comunitățile izolate.

Potențialii rezidenți trebuie să locuiască pe insulă cu normă întreagă și să dețină o clădire construită înainte de 1993, care a fost vacantă timp de cel puțin doi ani.