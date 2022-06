Un pensionar de 85 de ani din Câmpulung s-a însurat, după 28 de ani, cu aleasa inimii. Cei doi vor să aibă același nume pe cruce: "Îți mulțumesc, draga mea!"

Ceremonia plină de emoție a fost oficiată chiar de primarul Elena Lasconi, care a relatat totul pe pagina sa de Facebook.

“Îți mulțumesc, draga mea”!

"74 de ani doamna, 85 de ani domnul. Elena și Ion se iubesc de 28 de ani. Astăzi au decis să se căsătorească cu acte în regulă.

Vă mărturisesc că a fost una dintre cele mai emoționante oficieri de căsătorie de când sunt primar. A început la fel ca toate: “Domnule… de bună voie și nesilit de nimeni o iei în căsătorie pe doamna…” Domnul Răspunde: “Da, din tot sufletul!” Când a răspuns doamna, a zis așa: “Da, suntem de 28 de ani împreună, da, dragul meu!” La care domnul spune în timp ce îi sărută mâna: “Îți mulțumesc, draga mea!”.

Am continuat oficierea în lacrimi pentru că ce am simțit astăzi e rar. Se numește iubire pură dintre un el și o ea, o iubire matură fără interese. O iubire în care vârsta, coxartroza și oboseala sunt detalii nesemnificative, o iubire care are totul chiar și fără alai de nuntași, rochie de mireasă și petrecere cu ștaif.

Certificatul de căsătorie nu îi ajută decât pentru un singur scop, dorința lor comună: când vor pleca la îngeri, pe pietrele lor funerare să fie scris același nume: Boteanu. Vă mulțumesc pentru încă o lecție de viață și vă doresc să aveți viață lungă pentru a inspira lumea cu dragostea voastră!”, a scris Elena Lasconi.