Povestea bărbatului din Prahova care şi-a săpat, cu târnăcopul, o locuinţă cu șapte „camere” într-o stâncă

Foto: pixabay.com

Un bărbat din comuna Tătaru, judeţul Prahova, şi-a săpat o locuinţă într-o stâncă, folosind târnăcoape făcute de el. Iniţial, Vasile Şerban a vrut să aibă doar un adăpost pentru zilele călduroase, acum însă a ajuns să aibă șapte ”camere”.

Aici, îşi duce traiul şi Vasile Şerban, un bărbat de 63 de ani, care cât e ziua de lungă munceşte.

„Am grădină, am teren acolo. Am cutăţat mărăcinii, că erau mărăcini peste tot. Am pus o livadă de nuci. Am un lac făcut jos acolo. Şi pe urmă, dacă e muntele, stânca aia, am zis să fac şi eu un adăpost de umbră, de răcoare acolo”, a declarat Şerban Vasile.

Aşa se face că acum chilia are şapte cămăruţe unde Vasile a adus o masă şi scaune, o saltea pe care să poată dormi, dar a amenajat şi un altar unde are cinci icoane. În zonă, bărbatul a amenajat şi un lac.

“Lacul tot el singur l-a săpat, bucată cu bucată. Acolo era iarbă. Nimeni nu s-ar fi înhămat”, a afirmat soţia lui.