Povestea impresionantă a lui Sergiu, tatăl care a gonit călare pe străzile din Iași pentru a-și vedea fiul nou-născut la maternitate. „Tot ce fac, fac pentru copii”

Sergiu Ion Ciobotariu a ajuns peste noapte o mică „vedetă”. Bărbatul, de loc din comuna ieșeană Răducăneni, a aflat că soția lui, internată la o maternitate din Iași, a adus pe lume un băiețel și a vrut neapărat să-și vadă fiul, scrie bzi.ro.

A încercat să ia un mijloc de transport în comun, însă nu a fost lăsat din cauza restricțiilor cauzate de coronavirus.

„Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a spus Sergiu.

Polițiștii nu l-au sancționat pe bărbat. I-au aplicat un avertisment. Tânărul a ajuns într-un final la soția lui, la maternitate. I-a lăsat ce a avut și a plecat spre casă.

Sergiu mai are doi copii acasă, iar pentru ei a început să construiască o casă de câțiva metri pătrați. A ridicat doar o parte din pereți și mai are mult de lucru. Nu are bani să finalizeze totul, dar muncește pentru asta.

„Tot ce fac, fac pentru copii. Am trei acum, am nevoie de o casă. Trăim greu acum, dar nu avem ce face… muncesc cât pot”, a mai spus tânărul.