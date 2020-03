Premierul Olandei, schimb de replici cu clienta unui supermarket: ”Aveți suficientă hârtie igienică?"

Mark Rutte a avut un schimb de replici cu o clientă, în timp ce vizita un supermarket, iar momentul a fost surprins de jurnaliștii care îl însoțeau pe premier.

"Aveți suficientă hârtie igienică?" a fost întrebat premierul. "Da, am destulă", a spus Rutte, potrivit todayonline.com.

Premierul a continuat explicând că olandezii nu vor duce lipsă de hârtie igienică în următorii 10 ani.

"Este suficientă în Olanda pentru următorii zece ani. Putem merge la baie 10 ani".

Olanda s-a confruntat cu o cerere imensă de hârtie igienică săptămâna trecută, pe fondul pandemiei de coroanvirus, însă magazinele au fost reaprovizionate.

