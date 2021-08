"Nu faceți asta, riscați să paralizați!" Avertismentul medicilor, după o provocare care s-a viralizat pe TikTok

"Milk Crate Challenge" constă în escaladarea unei piramide de lăzi din plastic folosite la transportul sticlelor de lapte și care se află într-un echilibru precar.

2021 will be defined by the milk crate challenge pic.twitter.com/DQjTrVEQbh — Barstool Sports (@barstoolsports) August 23, 2021

În ultimele zile, TikTok şi alte platforme online au fost inundate cu imagini ale unor utilizatori care își asumă această provocare, finalizată în general cu o cădere spectaculoasă şi vizibil dureroasă.

Unii distribuie apoi imagini cu vânătăi impresionante, aşa cum a procedat utilizatorul Twitter Renard Smith Sr.

Alții condamnă implicit acest gen de distracție, precum @BaltimoreTom, care a scris pe Twitter că nu s-ar duce la înmormântarea cuiva care a decedat după "provocarea lăzilor de lapte".

I’m not going to a funeral for anyone that’s fallen off of a milk crate pic.twitter.com/MdGYvKI1FG — BaltimꪮreTom (@BaltimoreTom) August 24, 2021

"În cazul în care "cădeţi pe lăzi, puteţi să vă răniţi la spate şi să rămâneţi paralizaţi. Sau riscaţi să vă loviţi la cap şi să faceți hemoragie", a avertizat Chad Cannon, medic specialist în intervenţii de urgenţă la Universitatea din Kansas, calificând acest gen de distracție drept "un lucru prostesc".

La rândul lor, reprezentanţii autorităţilor sanitare din oraşul Baltimore au declarat că nu este momentul acestui gen de cascadorii, spitalele fiind deja suprasolicitate în contextul pandemiei de coronavirus.

"Spitalizările COVID-19 fiind în creştere în toată ţara, vă rugăm să consultaţi spitalul local pentru a vă asigura că există un pat disponibil pentru dumneavoastră înainte de a vă lansa în #milkcratechallenge", au scris ei pe Twitter.

Joi, videoclipuri cu participanți la "Milk Crate Challenge" încă puteau fi găsite pe Twitter şi Instagram însă pe TikTok nu mai erau afişate.

"Aceste cuvinte pot fi asociate cu un comportament sau cu un conţinut care încalcă regulile noastre", se arăta în mesajul TikTok, afişat în urma căutărilor online după criteriul "milkcratechallenge".

"Milk Crate Challenge" amintește de o altă provocare virală de acum trei ani.

În "Tide Pod Challenge", care a făcut ravagii pe internet în 2018, tinerii muşcau din capsule de detergent lichid, riscând să sufere intoxicaţii.

"Milk Crate Challenge" a atras atenția și vedetelor de la Hollywood.

George Takei, cunoscut pentru rolul Hikaru Sulu din serialul "Star Trek", i-a ironizat pe cei care acceptă să riște fracturi ale coloanei sau răni grave la cap dar nu vor să se imunizeze anti-COVID.

"Acceptaţi provocarea Milk Crate Challenge, dar nu vreţi să vă vaccinaţi. Înţeleg", a scris pe Twitter actorul american.

You'll do the milk crate challenge but won't get the vaccine. Got it, — George Takei (@GeorgeTakei) August 25, 2021

