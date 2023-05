Recunoști fetița din imagine? Astăzi este nelipsită de pe ecranele TV din România

Fetița veselă din imagine care își ține cu drag tatăl de după gât este astăzi o adevărata celebritate în România, cu o mulțime de apariții TV, dar mai ales în filme și piese de teatru.

S-a născut în București, în familia unor profesori. Tatăl său este originar din Ardeal și a fost profesor de istorie, iar mama, moldoveancă, era profesoară de fizică.

A urmat Școala de Muzică și Liceul "George Enescu" din București, iar la 14 ani făcea parte din corul "Voces Primavera". În 1985 a fost admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa profesorului Dem Rădulescu și a profesoarei Adriana Popovici.

Ambițioasă din fire, a primit premiul pentru cea mai bună actriță la Gala Tinerilor Actori - Costinești, în 1989, precum și premiul pentru cel mai bun rol de comedie, pentru rolul Puck în "Visul unei nopți de vară", în 1992. Tot nu vă dați seama despre ce cunoscută actriță este vorba?

Face parte din trupa Teatrului Bulandra din anul 1991, imediat după absolvirea facultății, fiind apreciată în piese cum sunt "Vreau să fiu actriță", "Visul unei nopți de vară", "Poveste de iarnă" sau "Trei surori", precizează Wikipedia.

În 2007-2008 a fost prezentatoarea emisiunii Excentricii la TVR Cultural. Colaborează, de asemenea, și cu Teatrul Metropolis, jucând de-a lungul timpului în mai multe roluri, dintre care două au fost difuzate și la TV în martie 2013.

De câțiva ani se ocupă de regizarea dublajelor în limba română pentru desenele animate realizate de Disney și interpretează vocile unor personaje în aceste desene animate.

În ciuda succesului său, a avut parte și de o cumpănă uriașă în viață și a povestit apoi totul ca pe o lecție și totodată un dar de la Dumnezeu. Fetița din imagine este Anca Sigartău și în urmă cu ceva ani viața i-a atârnat de un fir de păr. A povestit, în exclusivitate, la Antena 3 coșmarul prin care a trecut.

"În momentul în care am primit un diagnostic care… Adevărul e că nici nu am știut prima oară despre acest diagnostic.

Prietena mea știa că eu nu fac tratamentul, soțul ei era medic la Fundeni, și ea a zis că trebuie să îl fac, că nu e de glumit, pentru că lucrurile sunt foarte grave. Și așa am aflat eu, nu am aflat direct de la medic, nu mi s-a spus direct", a povestit spune Anca Sigartău.

Anca Sigartău: ”Am știut că vreau să plec din spital, să mă duc să țin post, să nu spun la nimeni”

"După aceea am ajuns în spital și am făcut acel tratament. Și în momentul în care am cerut să plec din spital, medicul mi-a spus că nu mă lasă să plec. Că este o tumoră care se dezvoltă și a crescut opt centimetri în trei săptămâni pe citostatice și nu este normal.

Atunci a fost momentul când am spus că, cu toate astea, vreau să mă duc acasă. Am știut despre post că începe pe 15 noiembrie, Postul Crăciunului. Știam de la bunica mea că așa începe postul.

Așa am știut eu că vreau să mă duc să țin post, nu am spus la nimeni. Nu a fost un regim alimentar. Am ținut și eu cum am putut. Am primit multe mesaje, că dacă ţin postul, mă fac bine.

Dar nu a fost un deal cu Dumnezeu, că dacă ţin postul mă fac bine. Eu știam că mor, nu mai am de trăit. L-am ținut să mă pregătesc mai mult. Știam că nu mai am foarte mult şi am vrut să mă pregătesc. Știam că sunt lucruri, ca răul ăla pe care nu îl vrei și îl faci până la urmă.

Anca Sigartău: ”Înăuntrul meu, ştiam că dacă Dumnezeu vrea, orice e posibil. Cum să nu crezi?”

Apoi, pe 20 decembrie când am fost la control doctorul a spus "Unde este tumora? Ce ai făcut?". I-am zis, eu vă spun ce am făcut, dar nu o să mă credeţi. Am ţinut post, atât.

Înăuntrul meu, ştiam că dacă Dumnezeu vrea, orice e posibil. Cum să nu crezi? Nu am avut nicio gândire pozitivă când am ţinut postul, ştiam că mor. Nu am făcut niciun pact cu Dumnezeu şi nici nu voi face", a povestit Anca Sigartău, într-un interviu exclusiv la emisiunea Voi cu Voicu, de la Antena 3.