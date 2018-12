S-a dus să bea în sat cu bebelușul în brațe. S-a întors acasă și s-a culcat. A doua zi când s-a trezit a avut un șoc: Copilul dispăruse. La scurt timp, avea să facă o descoperire înfiorătoare

S-a dus să bea în sat cu bebelușul său în brațe. Iar când a ajuns acasă, femeia de 29 de ani s-a culcat liniștită.

A doua zi, însă, avea să facă o descoperire de-a dreptul șocantă. Micuțul dispăruse de lângă ea.

A pornit în căutarea sa, iar în scurt timp avea să facă o descoperire de-a dreptul șocantă.

Bebelușul de un an şi patru luni a fost găsit îngheţat, într-un şanţ. Incidentul a avut loc în satul Soltănești, din Republica Moldova.

Potrivit poliţiei, mama acestuia în vârstă de 29 de ani, se întorcea acasă beată criţă, după ce a chefuit la o cumătră şi ar fi scăpat micuţul din braţe. Femeia a fost reținută și riscă până la patru ani de pușcărie.

”Deplasându-se pe drum, având copilul în brațe l-a scăpat din brațe, iar ulterior s-a întors acasă fără copil, s-a întors ca să se culce”, a spus șeful secției de urmărire penală, Victor Triboi.

Primarul localității spune că femeia a observat abia dimineaţă că micuţul nu este lângă ea şi s-a pornit împreună cu sora sa să-l caute însă l-a găsit mort, pe drum.

”Pe la un timp de noapte, am înțeles că doamna cu copilul s-a dus la femeia din mahala și cerea copilul. Femeia s-a mirat și a spus că nu a luat copilul și ea a ieșit în drum și când s-a uitat într-o parte a văzut copilul mort”, a spus primarul satului Soltănești, Nicolae Vasilache.

Vecinii femeii sunt șocați de cele întâmplate.

”Doamna consuma alcool, tot timpul copilașul cela rămânea cu bunica, iar ea se ducea nu știu pe unde. Mai pe scurt era o mamă iresponsabilă.”

”Ei n-au grijă de copii. Tatăl lor tot îi dă cu păhărelul, mai pe scurt familie destrămată cu totul.”

Tatăl micuțului este un fost concubin al femeii, iar cei doi nu locuiau împreună. Femeia mai are acasă un băieţel de 10 ani dintr-o căsătorie anterioară, scrie canal2.md.

La rândul său, femeia recunoaște că nu își amintește nimic despre seara fatală. „Dacă mi-aș aduce aminte. eu nu țin minte când m-am culcat. După ce am stat la masă, am rămas eu cu tata, cumnatul și sora și am mai vorbit. nu-mi amintesc cum m-am dus la culcare. Noi n-am băut mult. 4 litri la 6 persoane”, a declarat mama copilului.