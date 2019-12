Se aflau într-un avion TAROM cu destinația Paris, când ceva cu totul neașteptat s-a întâmplat. Toată lumea a scos telefoanele și a filmat (VIDEO)

Moment special de 1 Decembrie pe zborul spre Paris: spectacol al balerinelor Alice Minoiu, Rin Okuno, Rebeca Rudolf și Cristi Preda, care fac parte din distribuția Galei “Carmen Sylva” ce va avea loc pe 20 Ianuarie la TNB. Coloana sonoră "Lie, Ciocârlie". Mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment și ne bucurăm că valorile românești sunt prezente și la peste 10000 de metri altitudine! La mulți ani, Romania!

A post shared by TAROM Airways (@tarom.airways) on Dec 1, 2019 at 2:58am PST