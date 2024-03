Julieta lui Shakespeare, distrusă de mângâierile turiștilor. I-a apărut o gaură în sânul drept

Statuia Julietei, aflată în curtea casei din Via Cappello din Verona, s-a uzat din cauza milioanelor de mângâieri ale turiștilor. Pe sânul drept al operei de artă a apărut o gaură.

Tot mângâierile turiștilor au deteriorat și originalul Julietei, care a fost înlocuit cu o copie în urmă cu 10 ani.

Vizitatorii care mângâie statuia pe sâni consideră gestul drept un gest care ar trebui să le aducă noroc în propriile povești de dragoste. Ba, mai mult, aceste mângâieri au devenit tradiție, în special în rândul cuplurilor tinere, relatează presa din Italia, citată de Hotnews.

Vizitatori de toate vârstele, din întreaga lume, vin ca să admire opera de artă din bronz, ce se află sub balconul dintr-o curte mică în care se spune că Romeo ar fi curtat-o pe Julieta.

Tourists in Verona, Italy, frequently touch Juliet's statue's chest for luck in love, causing holes. This is the second statue replaced for the same reason in 2014. pic.twitter.com/wBNLWmp2fD