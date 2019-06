Surpriză de proporții pentru pasagerii unui zbor TAROM cu destinația Madrid. Toți și-au scos telefoanele (VIDEO)

Spectacol pe zborul spre Madrid, oferit de Orchestra Simfonică București. Felicitări și vă mulțumim! ♥️ #travel #traveling #vacation #visiting #instatravel #instago #instagood #trip #holiday #photooftheday #fun #travelling #tourism #tourist #instapassport #instatraveling #mytravelgram #travelgram #travelingram #igtravel #tarom

A post shared by TAROM Airways (@tarom.airways) on Jun 8, 2019 at 5:19am PDT