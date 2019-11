Tudor avea 35 de ani când a renunțat la viața bună de la oraș și a ales să trăiască precum un hobbit în inima pădurii. Ce le transmite acum orășenilor: „Curaj aveţi voi, care...”

Foto: Tudor Tescoveanu/ adevarul.ro

În luna ianuarie 2020 se vor împlini o mie de zile de când un tânăr arhitect din Bucureşti a decis că aleagă altă cale decât cea impusă de un sistem care îl forţa să se conformeze unor reguli ce-i îngrădeau libertatea.

Tudor Tescoveanu avea 35 de ani când a renunţat la un serviciu bine plătit şi la tot ceea ce îi oferea viaţa de oraş. După multe căutări, s-a retras într-un cătun de munte, aproape de Sovata. Aici şi-a cumpărat o parcelă de teren, iar vara aceastui an, a început construcţia unei locuinţe atipice pentru zilele noastre, inspirată parcă din poveştile cu hobbiţi, scrie Adevarul.

”M-a întrebat cineva de curând cum de am avut curajul să fac acest pas şi i-am spus că nu eu sunt cel curajos, ci voi ceilalţi care aţi ales să rămâneţi în oraş. Da, acum sunt şase grade afară, casa nu este gata, dorm într-un cort ridicat în podul unei bucătării de vară, îmi îngheaţă degetele pe telefon, dar între a sta la şase grade afară, aici, în mijlocul pădurii şi a sta la 21 de grade, într-o cutie de beton, prefer prima variantă. Important este pentru fiecare să înţeleagă de ce valori are nevoie. Eu am căutat liniştea”, mărturiseşte Tudor.

Deşi a locuit în Bucureşti până la finalul studiilor universitare, Tudor a simţit tot timpul că acest oraş nu este casa lui. Imediat după ce a terminat Facultatea de Arhitectură a realizat că de atunci are libertatea să aleagă.

Deşi se poate susţine financiar, având proprietăţi care îi asigură un venit constant, Tudor este decis să-şi producă singur ceea ce consumă. Lângă casă şi-a amenajat o grădină, de unde, în toamă a cules roadele, de la cartofi şi porumb până la roşii şi fasole, iar cu ajutorul darurilor primte de la oamenii din sat care poate trece iarna fără probleme.