"Urâțenia electrică" de la Moscova face furori pe internet: "Designerului i-ar trebui o lopată!" | Reacții după prezentarea mașinii electrice "Amber", de concepție rusească

Mașina electrică rusească este dezvoltată de cele două entități în baza unui contract cu Ministerul rus al Industriei și Comerțului.

Anterior, uzina Avtotor din Kaliningrad a asamblat automobile BMW, KIA și Hyundai, notează portalul rus RBC.

Toate componentele principale ale mașinii electrice - motor, invertor, elemente de control, baterie - sunt proiectate și fabricate în Rusia, conform sursei citate.

RBC mai precizează că primele cinci vehicule din pre-producție sunt programate pentru certificare anul viitor, iar producția de serie va începe în 2025.

Avtotor a menționat că mașinile "Amber" din producția de serie vor avea un aspect diferit de cel al prototipurilor actuale.

De asemenea, producătorul a estimat că mașina electrică va fi "compactă și accesibilă", în contextul în care bateria va putea fi "închiriată, și nu cumpărată", iar caroseria nu necesită tehnologii scumpe.

