Voi cu Voicu. Ce spun astrele despre candidații la prezidențiale. Puncte tari și puncte slabe

Numerologul Nelu Vicleanu și astrologul Minerva explică, la emisiunea ”Voi cu Voicu”, de la Antena 3, care sunt punctele slabe și punctele forte ale principalilor candidați la alegerile prezidențiale din această toamnă.

Klaus Iohannis

„Klaus Iohannis are cifra destinului 7, anul acesta e an personal 7, e an karmic. Are poziția pe buletinul de vot 1. Este un an bun pentru el, dar decizia aparține destinului. În astrologia japoneză apare un an de stagnare. În astrologia chinezească, e într-un an de resurse și putere, ceea ce s-a și văzut. Strict vorbind în acest an, e un an de performanțe extreme. Este foarte favorizat. Clar se va afla în turul doi”, a spus numerologul Nelu Vicleanu.

„Iohannis e bine susținut, însă, astrologic, aceeași susținere o are și Diaconu și Dăncilă. Soarele lui din Gemeni peste harta României arată susținere. Însă jocurile nu sunt făcute”, a spus astrologul Minerva, la Antena 3.

Viorica Dăncilă

”Dăncilă se află într-un an personal marcat de cifra 2, un an de bifurcații, de piedici. În astrologia japoneză are un an sub semnul apusului de soare. Nu e un an bun. Numerologic și astrologic nu e favorizată”, a spus numerologul Nelu Vicleanu.

”Soarele ei din săgetător se suprapune peste soarele României. Ea vrea să facă treabă, mai ales că știe să se adreseze oamenilor. E un bun analist. Are o mare capacitate de hotărâre”, a spus astrologul Minerva.

Mircea Diaconu

„Beneficiază de resurse și de sprijin. Anul acesta e extrem de favorabil pentru el, numerologic. E în an personal 7, ca și Iohannis. În astrologia japoneză, el este cel mai bine aspectat dintre toți candidații”, a spus Nelu Vicleanu.

„Are neptun în Balanță, deci mare capacitate de a-și materializa visele. Luna în Vărsător arată că alege mereu căi atipice”, spune astrologul Minerva.