Voi cu voicu. Harta numerologică și astrologică a principalilor candidați la prezidențiale

Numerologul Nelu Vicleanu și astrologul Minerva dezvăluie, în ediția de duminică a emisiunii „Voi cu Voicu”, de la Antena 3, ce spun astrele despre candidații la fotoliul de la Cotroceni și cum arată hărțile numerologice și astrologice ale principalilor actori politici intrați în cursă.

Klaus Iohannis

HARTA NUMEROLOGICĂ: are o hartă dominantă în foc. E ca un soare, lipsit de griji, relaxat, care oferă lumină fără efort. Nu intră în profunzime, are nevoie să fie vazut de toată lumea. E o persoană care vrea să se impună, îi place să iasă în lume.

Multe decizii pot fi luate pe baza emoțiilor, e o persoană care se răzgândește adesea.

HARTA ASTROLOGICĂ: Îl are pe Uranus în Leu, asta face ca acțiunile lui să fie distonante. În casa diplomației nu mai are sprijinul pe care l-a avut.

Viorica Dăncilă

HARTA NUMEROLOGICĂ: e o persoană muncitoare, conștiincioasă, meticuloasă și indulgentă cu sine. Prin natura ei, de regula e tăcută. Are talent organizațional și se poate concentra bine pe sarcini. Are harta dominantă în apă, ploaie. Are un caracter foarte puternic, întâlnit adesea la bărbați. Se adaptează foarte bine la circumstanțe dificile.

HARTA ASTROLOGICĂ: Un săgetător care este când foc, când apă. Când energie, când spirit. În schimb, are și o latură ascunsă. Femeia a oferit deja niște surprize. E încăpățânată și știe ce vrea și cum să obțină.

Ea are de partea ei puterea de muncă și organizarea, ceea ce nu am văzut la domnul Diaconu.

Mircea Diaconu

HARTA NUMEROLOGICĂ: E o persoană emotivă, creativă, stilată. E încăpățânat, e născut într-o zi de 6, ceea ce înseamnă că e o persoană corectă, cu mare simț al responsabilității sociale. Iubește familia. Anul nașterii ne dă cifra 5 și este un profesor foarte bun. Iubește riscul. E un fel de rebel, o persoană pe care nu o poți controla. Provoacă mereu puterea. Dintre toți candidații, el e cel mai energic. E capabil de răutăți emoționale.

HARTA ASTROLOGICĂ: Este un capricorn care tace și face. Deși se spune că nu s-a văzut activitatea lui la Bruxelles, se pare că a fost destul de intensă. Îl are pe Venus și luna în vărsător, iar asta îl face sociabil. E atipic în tot ceea ce face.

Dan Barna

HARTA NUMEROLOGICĂ: iubește să conducă și are nevoie de supuși. Preferă să lucreze de unul singur. El e regele. E un temerar. Cifra 10 are deviza „totul sau nimic”. Ea se reflectă foarte bine în conduita lui. Vedem o persoană care nu ia o decizie decât dacă e sută la sută sigur. E o persoană cu sclipiri antreprenoriale.

HARTA ASTROLOGICĂ: Îi place să dirijeze și să consulte. Recunoaște că nu poate lua singur toate deciziile. E un tip vulcanic, temperamental însă, ca să își poată tempera aceste defecte, apelează la colegii lui. Saturn în leu înseamnă înțelepcinune și stabilitate. Inițiază cu mare ușurință lucruri. În comparație cu ceilalți, îl ajută Mercur în Gemeni. E foarte creativ și alunecos. Soarele lui din Rac aduce familia în prim plan.

Ramona Ioana Bruynseels

HARTA NUMEROLOGICĂ: Este o constantă delicată și conservatoare. E lucidă, cu o inteligență deosebită. Are încredere în ea și este perseverentă. Are nevoie mereu de un parteneriat, de aceea, în deciziile serioase poate să aibă îndoieli. Din punct de vedere astrologic este asemănătoare unei lumânări, dorește să-i lumineze pe ceilalți, poate aduna mase, dă sfaturi și e preocupată de dorințele altora. Uită de propriile nevoi. Îi place să hrănească alte persoane. Are o stabilitate emoțională puternică. E o fire puternică, dedicată celorlalți.

HARTA ASTROLOGICĂ: E un vărsător cu luna în capricorn care arată voință. Dacă pune punct, nu se întoarce înapoi. Poate fi un foarte bun organizator. Are un dar de a vorbi de îți intră la suflet. Este o femeie foarte sensibilă, care își cunoaște foarte bine locul. În schimb, are foarte multe trigoane minore. Mai exact, sunt configurații benefice care arată că este un om înțelept, ce se bazează pe intuiție. Cred că România nu e pregătită pentru acest tip de conducător.

Theodor Paleologu

HARTA NUMEROLOGICĂ: o persoană mândră, orgolioasă. Îi place să fie în centrul atenției. Nu are capacitate organizatorică pentru a-și pune în practică creativitatea. Procesul de luare a deciziilor poate fi dificil pentru el pentru că e ușor iritabil. Are tendința de a se da în spectacol. E foarte indulgent cu el însuși. Dintre toti candidații, are o minte sclipitoare. Vorbește din inimă și chiar își dorește să deschidă inimile oamenilor. E președintele filosof, însă cu inimă de copil. Este intuitiv, are cunoștințe din multe domenii.

HARTA ASTROLOGICĂ: E un om echilibrat, însă are multe planete în semne de foc, iar asta înseamnă că bubuie de energie. El având o minte sclipitoare, răbufnește atunci când ceilalți nu se ridică la nivelul lui. Dacă pierde alegerile se va izola în sine și se va simți jignit.

Alexandru Cumpănașu

HARTA NUMEROLOGICĂ: Este un om foarte muncitor, organizat, cu o inteligență extraordinară. Are un caracter foarte puternic, un simț al angajamentului. Se poate concentra bine asupra unei sarcini. E o persoană independentă și ambițioasă. E un bun strateg. Învață foarte repede pentru că „are ochi pentru detalii”. După vârsta de 36 de ani are mari șanse să ocupe funcții de conducere. E critic, prevede bine riscurile.

HARTA ASTROLOGICĂ: Are Luna în Capricorn, iar asta înseamnă că sufletul său este bătrân. Vine cu lecții de viață deja învățate. Are șapte planete în semne cardinale, ceea ce arată că a tot adunat informații.

Viorel Cataramă

HARTA NUMEROLOGICĂ: E trufaș, e rece, un inadaptat. E mândru și are tendința de a-i privi pe ceilalți de sus. E pretențios, însă nu are răbdare. Îi e greu să facă compromisuri. Merge cu viteza maximă înainte. Nu știe să-și explice intențiile. Are nevoie de autonomie și să fie în centrul atenției. Harta lui se potrivește comercianților. Face bani ușor. Are un caracter foarte puternic, cu maximă autoritate. E persistent și în intenție și în răzbunare.

HARTA ASTROLOGICĂ: Este un vărsător cu sclipiri de geniu. E inflexibil și nu acceptă părerea celorlalți. Asta denotă aroganță.