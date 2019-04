Zoltan își cunoscuse soția într-un club din România pe când aveau amândoi 21 de ani. S-au iubit intens și s-au luat. Aveau planuri mărețe, așa că au decis să se mute în Anglia. Doar că într-o zi bărbatul a aflat un secret cumplit despre partenera sa

Zoltan își cunoscuse soția într-un club din România pe când aveau amândoi 21 de ani.

S-au iubit intens și s-au luat imediat. Aveau planuri mărețe, așa că au decis să se mute în Anglia.

Doar că într-o zi bărbatul a aflat un secret cumplit despre partenera sa și nu a putut să meargă mai departe.

Zoltan Benedek, 30 de ani, s-a sinucis, după ce a descoperit că soția lui a avut o aventură cu cel mai bun prieten al său. Zoltan s-a mutat în Hull, în februarie 2018. Soția lui l-a urmat câteva săptămâni mai târziu, în speranța unei vieți mai bune.

Doar că bărbatul s-a schimbat. Femeia susține că partenerul ei a devenit rece, nu o mai îmbrățișa și nici săruta, scrie Daily Mail. Atunci a început o relație cu prietenul cel mai bun al soțului său, pentru că o asculta și era atent la nevoile sale.

„I-am spus de aventură și a sugerat că ar trebui să ne întoarcem în România. A fost o ceartă puternică între noi din cauza asta. Părea foarte deranjat. Atunci mi-a spus să dispar și că nu vrea să mă mai vadă”, a povestit femeia la audierile începute recent.

În plus, Zoltan a sunat și la fabrica la care lucrau amândoi și le-a spus că ea nu va mai veni pentru că se întoarce în România.

Au continuat cearta în noaptea dinainte ca Benedek să își ia viața. Se întâmpla la doar trei luni după sosirea în Anglia.

„Am plecat să stau la prietenul soțului meu în acea noapte, când m-am întors pe la 2, ușa era încuiată și nu am putut intra. I-am văzut silueta lui Zoltan la geam și am plecat. Când m-am întors a doua zi, la 9, am văzut cheia în afara ușii și când m-am uitat mai bine, l-am văzut mort pe scări”, a mai spus femeia.

Partenera lui a mai susținut la tribunal că Benedek a băut cel puțin trei beri singur în acea seară.

Testele au arătat însă că avea o cantitate de trei ori peste limita legală la condus. Anchetatorii au arătat că românul s-a sinucis prin spânzurare.