Infanteriştii marini români merg în misiune în Afganistan, o premieră pentru această structură

Foto: Facebook/Regimentul 307 Infanterie Marină

Un detaşament al Infanteriei Marine va participa în 2019 la o misiune în teatrul de operaţii Afganistan, ceea ce este o premieră pentru această structură, a declarat locotenentul-colonel Dumitru Todosiuc, comandantul Regimentului 307 Infanterie Marină din Armata României.

"Acţionăm pentru această pregătire de introducere în teatrul de operaţii Afganistan şi de la anul (n.r,-2019) vom participa la o astfel de misiune.

Vreau să menţionez că nu suntem doar noi unitatea care va executa misiunea. Un detaşament din cadrul regimentului augmentează un batalion de protecţie al forţei care va acţiona în teatru, iar la ora actuală se antrenează în comun. Atât infanteriştii – care sunt ai batalionului care este destinat, prin ordin, să execute misiunea – cât şi detaşamentul nostru sunt împreună şi execută pregătirea în comun.

Este o premieră pentru infanteria marină.

De ce? Până acum nu am mai avut ieşiri în Afganistan cu detaşamente compacte. Infanteriştii marini români au participat la două misiuni, în 2008 şi 2009 în teatrul de operaţii din Balcani, în Kosovo cu două detaşamente de nivel companie. După care, a fost o perioadă în care am făcut doar acţiuni la nivel naţional şi am participat la câteva ieşiri internaţionale în cadrul exerciţiilor.

Dar prin pregătirea în vederea introducerii în teatrul de operaţii, cât şi prin efectuarea misiunii ce va începe (...), sunt convins că nivelul de pregătire al regimentului va fi îmbunătăţit.", a spus locotenentul –colonel Dumitru Todosiuc, la MAS Talks.

Despre evoluţia structurii pe care o conduce, locotenentul-colonel Dumitru Todosiuc, comandantul Regimentului 307 Infanterie Marină, a detaliat la MAS Talks: " (...) cred că va rămâne (...) regiment în următorii cinci ani şi cu siguranţă încercăm să-l consolidăm. Prin atragere de personal. Plecarea în Afganistan poate să fie unul din lianturi pentru personalul care este interesat să vină alături de infanteria marină.