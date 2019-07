Înregistrările audio complete dintre Alexandra Măceșanu și operatorul 112 au fost publicate. ”Ce dracu să îi fac că e în Caracal? A răpit-o și a dus-o în Caracal”

Înregistrările audio complete dintre Alexandra Măceșanu și operatorul 112 au fost publicate.

Op. 112 (1): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?

A.M.: Bună ziua, vreau și eu în legătură cu poliția!

Op. 112 (1): Ce s-a întâmplat doamnă, cum vă numiți?

A.M.: Sunt domnișoară, am 15 ani, și ieri am fost sechestrată de către un domn...

Op. 112 (1): Cum te cheamă?

A.M.: Măceșanu Alexandra, vă rog veniți repede, nu știu unde sunt....

Op. 112 (1): Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli?

A.M.: În Dobro ... Aaa.. În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact...

Op. 112 (1) (ton ironic): Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? ... Aloo?

A.M.: Da, stați, nu plecați vă rog...

Op. 112 (1): Ai fost violată?

A.M.: (plângând) Da, am fost violată!

Op. 112 (1): Da, rămâi la telefon, dar încearcă să-mi dai un punct de reper ca să știm exact ce ... cum te putem găsi!

A.M.: A venit, a venit, a venit...Veniți repede, vă rog!!! Se închide apelul.

Op. 112 (1): Păi să venim unde frate în Caracal... (zgomot de fundal)? Păi ce dracu să-i fac că e în Caracal, că a răpit-o și a dus-o în Caracal, dar nu știe unde...și poliția mea vorbește... Dă-i asociere...

Pe fundal se aude un alt operator: 11:06:57

Op. 112 (2): Unde ești în Caracal? Păi și acuma pe unde ești, te poți uita? Uită-te...uită-te ...

Op. 112 (2): Dar de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune-mi...

Op. 112 (1) către poliție: O să vă sune imediat colega, că o avem la telefon pe altă stație, da? O să vă sune imediat colega că încearcă să mai ia niște date! Este răpită, dusă în Caracal, violată....

Polițist (1): Răpită?

Op. 112 (1): Da și încearcă colega să afle ce, pe unde s-ar afla ...

Polițist (1): Aoleu..

Polițist (1): Da, grăbiți-vă..

Op. 112 (1): Da, imediat, imediat vă sună!

Apel II - 25/07/2019, ora 11:06:25 a.m.



Op. 112 (2): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?

A.M.: Tot eu sunt!

Op. 112 (2): Unde ești în Caracal?

A.M.: Am trecut, când am văzut prima dată, m-a legat la ochi și eram pe lângă dig, pe domn îl cheamă Popescu Lucian Gabriel..

Op. 112 (2): Pe lângă dig, Popescu Lucian...păi și acuma pe unde ești? Te poți uita?

A.M.: Nu pot, sunt închisă într-o cameră, văd decât o poartă..

Op. 112 (2): Ia uită-te, uită-te pe.... păi și da de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune-mi..

A.M.: Deci, să vă spun, ieri am ieșit la ocazie ca să mă duc până-n oraș, și dumnealui m-a luat la ocazie, a închis mașina și m-a închis acolo, după aia a zis să mă ducă la el...

Op. 112 (2): Te-a luat la ocazie? Numărul la mașină...mai ții minte ceva din numărul de la mașină?

A.M.: Nu...

Op. 112 (2): Ce mașină, ce culoare măcar?

A.M.: Mașina era gri și avea boturile turtite...

Op. 112 (2): Cu bot turtit?

A.M.: Da!

Op. 112 (2): Atâta ai reținut tu, și acuma ești închisă? Ai trecut pe lângă dig?

A.M.: Da, atunci când m-am uitat prima dată, dar acum nu știu, cred că sunt în Bold sau ceva, nu știu.

Op. 112 (2): Bun, ai telefonul la tine, da?

A.M.: Da, dar e la el! Eu acuma sun de pe alt număr...

Op. 112 (2): Nu contează, de unde ai tu numărul ăsta?

A.M.: Care număr?

Op. 112 (2): Ăsta de pe care mă suni. De unde?

A.M.: E telefonul lui, l-am găsit aici..

Op. 112 (2): Telefonul lui?

A.M.: Da!

Op. 112 (2): Este telefonul lui, da, bun. Ia ...

A.M.: Da doamnă vă rog trimiteți-mi pe cineva că mi-e frică..

Op. 112 (2): Hai gata, stați puțin, te cred, te-am înțeles, stai puțin la telefon dacă tot poți ...

A.M.: (plângând în hohote) Mi-e frică, mi-e frică...





25/07/2019, ora 11:07:53 a.m. – apel preluat de către poliție.



Polițist (1): Alo

Op. 112 (2): Alo, poliția?

Polițist (1): Alo, a trecut pe lângă dig...

Op. 112 (2): A trecut pe lângă dig din ce am înțeles. De ieri e răpită, ăsta-i telefonul lui.

A.M.: Vă rog, veniți cât mai repede...

Polițist (1): Unde să venim domnișoară? Ia spuneți-ne ...

A.M.: Poftim?

Polițist (1): Unde, unde?

A.M.: Nu știu exact, Am trecut pe lângă dig, dar acum cred că sunt în Bold, că altundeva nu putea să fie...

Polițist (1): Unde, în? Unde sunteți?

A.M.: În Bold...

Polițist (1): În Bold? Aaa... În județul Olt?

A.M.: Da uitați, uitați, stați un pic... Am găsit o adresă, bld. Antonius Caracalla nr. 9, B1, D.A. ... (nu se înțelege)

Polițist (1): Acolo rămâneți! Rămâneți acolo. Antonius Caracalla nr. 9, da?

A.M.: Veniți repede că mi-e frică, vă rog, vă rog!

Op. 112 (2): Continuați adresa asta, s-ar părea că e bloc...

A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică!...

Polițist (1): Ce bloc este acolo? Ați spus că e un bloc.

A.M.: Nu este bloc, este o casă, este o curte...

Polițist (1): O casă, bun, rămâneți acolo să vină un echipaj de poliție, bine?

Op. 112 (2) (ironic vorbind): E închisă ...

A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică de el, m-a bătut ...

Polițist (1): (pe ton imperativ): Bine, bine, rămâneți acolo!

A.M.: Aici rămân că n-am cum să ies, vă rog veniți (strigăt disperat)

Polițist (1): Sunteți cu cineva? Sunteți singură? Cum ați ajuns?

A.M.: Nuuuu, sunt singură, sunt singură vă rog...

Polițist (1): Sunteți singură, am înțeles, rămâneți acolo!

A.M.: (aproape plângând): Îmi este frică...

Polițistul prin stație: Alo, mașina, Antonius Caracalla numărul 9, este o fată bătută și violată, da?

A.M.: (auzind conversația, începe să plângă) Vă rog veniți repede că mi-e frică, vă rog!

Polițist (1): Domnișoară închideți telefonul, veți fi contactată și vine poliția acolo, da?

A.M.: Vă rog, veniți repede!

Polițist (1) (sictirit): Da , bine, bine.

A.M.: Domnule, domnule, este o mașină mare în curte ....

Polițist (1) (ton ridicat): Bine, rămâneți la nr. 9 acolo, exact acolo!



Apel III - 25/07/2019, ora 11:12:36 a.m.



Op. 112 (1): Alo 112, ce urgență aveți?

A.M.: (ton disperat) Doamnă ați trimis pe cineva? Că cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate ...

Op. 112 (1): Da, ai vorbit cu poliția, da?

A.M.: Da, cu dumneavoastră!

Op. 112 (1): Ce ți-a zis poliția?

A.M.: Mi-a zis că o să trimită un echipaj, da vă rog veniți mai repede!

Polițist (2): Alo?

Op. 112 (1): Poliția? A revenit fata.

Polițist (2): Da...doamnă, spuneți domnișoară!

A.M.: Vă rog ați trimis pe cineva aici?

Polițist (2) (pe ton iritat): Am trimis, rămâneți acolo că nu... în 2 minute n-are cum să zboare măi domnișoară. Stați acolo, da?

A.M.: (plângând disperat) Veniți vă rog, veniți, mi-e frică...

Polițist (2) (ton ironic, atitudine zeflemistă): Păi de cine vă este frică?? Alo, de cine vă este frică?

A.M.: (plângând) De el...m-a bătut...

Polițist (2): De el, cine este persoana?

A.M.: Îl cheamă Popescu Lucian Gabriel!

Polițist (2): Popescu Lucian. Și unde stă ăsta acolo?

A.M.: Am zis că Bold, Antonius Caracalla numărul 9 ...

Polițist (2): Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian?

A.M.: Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui.

Polițist (2): Păi cartea de vizită e a lui?

A.M.: Nu știu...

Polițist (2) (ton ironic): Aaa, nu știi nici asta! Bine, așteptați acum...așteptați acolo, va veni acum echipajul în două-trei minute, așteptați.

A.M.: Vă rog stați cu mine la telefon că îmi este frică...vă rog...

Polițist (2): Nu pot să stau în telefon domnișoară că avem și alte apeluri, rămâneți acolo că vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da, două-trei minute, ce naiba? (pe fundal se aude plânsul Alexandrei)

A.M.: (plângând) Bine...

Polițist (2): Da? Stați liniștită, calmați-vă un pic, da?

A.M.: (plângând, disperată) Mi-e frică...!

Polițist (2): Încercați să vă calmați, păi...da? Calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum...

A.M.: (disperată) Bine, vă rog....

Polițist (2): Lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dvs.

A.M.: (plângând) Bine, bine, da.

Polițist (2): Bine.

