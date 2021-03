Tânără însărcinată moartă de COVID. A mers la spital de la primele simptome. Medicii nu au mai văzut un caz atât de grav

Gravida a mers la spital imediat cum a început să se simtă rău. Tânăra nu a stat pe gânduri și a mers la Maternitatea Bega, spital suport COVID pentru femeile însărcinate și proaspetele mame. A fost internata direct la Terapie Intensivă întrucât starea ei s-a deteriorat cu repeziciune.

Medicii spun ca tanara a facut o forma a bolii de o agresivitate cum nu au mai vazut.

”Am avut o gravida 32 de ani COVID pozitiv, cu sarcina de 18 saptamani, cu o forma grava, foarte grava, asa a venit. Din pacate, cu toate eforturile depuse si cu toate tratamentele, in cursul zilei de ieri a fost intubata si in cursul dupa amiezii a facut stop cardirespirator neresuscitabil.

A stat internata la noi mai mult de o saptamana, a stat numai in Terapie, numai cu oxigen, numai cu masca, a avut o afectare incredibila a plamanilor, 70 % afectare pulmonara pe tomograf. Nu a venit prea tarziu, dar sunt forme de o agresivitate nemaintalnita pana acum.”, a declarat medicul Marius Craina, seful Maternitatii Bega din Timisoara, opiniatimisoarei.ro.

COVID-ul este extrem de periculos pentru gravide

”Din păcate gravida s-a prezentat cu simptomatologie severa cu SARS-CoV-2, cu insuficiență severă respiratorie, dispnee, saturație oxigen 70%. A fost consultată obstetrical și am decis internarea la ATI, unde a început investigarea medicală și CT care au arătat afectare pulmonară de peste 30%.

A fost monitorizată în permanență, din păcate evoluția nu a fost favorabilă, cu stare de garavare, ieri dimineață saturația a scăzut la 70%, a fost intubată, iar la ora 18 a suferit stop cardio- respirator. Avea o boală cu transmitere genetică și sarcina este contraindicată, mai ales dacă are simptomatologie gravă. COVID-ul este extrem de periculos pentru gravide, în ultimele săptămâni am avut multe gravide internate, este de o virulență pe care nu am intâlnit-o anul trecut” a adăugat managerul, la Antena 3.

La inceputul saptamanii, la Maternitatea Bega erau internate 14 gravide infectate cu COVID 19, dintre care 3 in stare grava, internate la Terapie Intensiva.

