Însoțitor de bord, găsit spânzurat în Copou: „Dumnezeu să te ierte, copil blând şi bun!“

Pe 2 iulie, Robert Ștefan de 24 de ani era dat dispărut. Oamenii legii au apelat chiar și la presă, trimițând fotografia și semnalmentele acestuia. Tânărul a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors. Era așteptat la muncă, însă colegii nu au dat de el.

„Semnalmentele bărbatului: 193 cm înălţime, 73 de kg, ten deschis, faţă pătrată, păr brunet, cu bucle, ochi căprui, fără semne particulare. La data plecării, acesta era îmbrăcat cu un tricou negru, pantaloni scurţi negri cu motiv floral alb, pantofi tip sport de culoare negru cu roşu şi purta un ghiozdan negru cu roşu. Persoanele care deţin informaţii care pot conduce la găsirea acestuia sunt rugate sa apeleze serviciul unic de urgenta 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie”.

Descoperirea șocantă

Oamenii legii au reușit să dea de el, însă din păcate tânărul nu mai era în viață. Robert nu a lăsat nici un bilet de adio, iar telefonul său era descărcat. Nimeni nu înțelege motivul pentru care băiatul a recurs la acest gest fatal.

Povestea șosetelor albe

Una dintre colegele lui Robert Ștefan a postat un mesaj emoționant pe pagina de Facebook. Ea a mai amintit și că nu este primul însoțitor de bord care recurge la acest gest. Culmea, tot din Iași.

„Este al doilea însoţitor de zbor BA, pe baza Iaşi, care în mai puţin de un an recurge la un astfel de gest. Ambii mi-au fost colegi, am zburat în echipaj cu ei, am mâncat laolaltă, am glumit şi am povestit de-ale fiecăruia, iar astfel de veşti mă mâhnesc profund... Deşi pe un zbor de Köln, #Robert devenise subiect de amuzament pentru alţi foşti colegi (fiindcă purta şosete albe la uniformă şi provenea dintr-o familie foarte modestă), îmi amintesc că m-am întors acasă in acea seară şi am plâns pentru acel copil... era un tânăr cu foarte mult bun-simţ, cum rar mi-era dat să văd acolo, foarte respectuos, responsabil şi muncitor. Va rămâne mereu în amintirea mea ca fiind copilul cu zâmbetul pe buze, chiar şi atunci când îmi spunea povestea sa de viaţă, una cel puţin amară... Dumnezeu să te ierte, copil blând şi bun! “, scrie pe Facebook, Ştefania Sidor.