Întâlnire între premierul Dăncilă și președintele Comisiei Europene. Juncker: Aș vrea ca România să intre în spațiul Schengen. Nu văd niciun motiv pentru care anumite guverne refuză acest lucru

foto- captură Antena 3

Premierul Viorica Dăncilă a făcut precizări legate de discuțiile pe care le-a avut cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

„Salut prezența la București a domnului Jean-Claude Juncker, prezența Colegiului Comisarilor într-un moment deosebit de important pentru țara noastră, lansarea președinției României la Consiliul UE.

Recenta vizită a Guvernului României la Bruxelles a constituit un bun prilej de consolidare a cooperării noastre. Este rândul Colegiului Comisarilor să ne viziteze la București și să aprofundăm discuțiile cu privire la prioritățile și obiectivele concrete pe care ni le-am propus.

Vizita de astăzi e și un moment simbolic pentru România, ce deschide calea cooperării noastre, cea de președinție a Consiliului UE. Vom continua să lucrăm împreună pentru realizarea obiectivului comun, de consolidare a proiectului european.

În cadrul întrevederii de astăzi am reiterat încrederea într-o cooperare strânsă și un dialog constructiv în continuarea bunei cooperări pe care am avut-o cu Comisia Europeană pe parcursul ultimelor luni. Am exprimat speranța că eforturile noastre comune și susținerea reciprocă ne vor facilita atingerea rezultatelor dorite la finalul președinției noastre la Consiliul UE și la închierea mandatului actualei Comisii Europene.

Suntem pe deplin conștienți de mize, în special în acest peisaj european în schimbare, și suntem ferm angajați să contribuim ca facilitatori de consens prin acțiuni concrete la promovarea unei Europe mai unite și mai coezive. E nevoie de o astfel de abordare”, a spus Dăncilă.

Jean-Claude Juncker a afirmat că România ar trebui să intre în spațiul Schengen și că nu vede niciun motiv pentru care „anumite guverne refuză cu încăpățânare acest lucru”.

„Noi, comisarii, suntem tratați ca niște prinți aici, la București, totul e perfect organizat, ceea ce e de bun augur pentru continuarea evenimentelor. Am discutat cu doamna prim-ministru. E a patra întâlnire bilaterală cu doamna prim-ministru din ultimele luni, ceea ce demonstrează că sunt foarte interesat de ce se întâmplă în România și ce se întâmplă la nivel european.

Aș vrea ca în timpul mandatului, România să intre în spațiul Schengen. Nu văd niciun motiv pentru care anumite guverne refuză cu încăpățânare acest lucru. Ținem legătura cu cei mai recalcitranți și încercăm să-i convingem să spună „da” pentru aderarea României la spațiul Schengen”.