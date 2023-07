Explicațiile Israelului după raidul armat masiv în Cisiordania. Ambasadorul Reuven Azar: ”Nu prea am avut de ales pentru că a existat o escaladare severă!”

Ambasadorul Israelului la București, Reuven Azar, a vorbit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, despre ce se întâmplă la acest moment în Israel, dar și motivul pentru care guvernul israelian a refuzat să trimită sistemul antirachetă Iron Dome în Ucraina.

Israelul a anunţat că incursiunea militară în Cisiordania s-a încheiat. Raidul în orașul Jenin s-a soldat cu cel puțin 12 palestinieni și un soldat israelian morți. De cealaltă parte, un atac palestinian asupra Tel Avivului a provocat cel puțin opt răniți.

Forțele israeliene au capturat în Jenin peste 1.000 de arme şi dispozitive explozive improvizate, declară Reuven Azar, ambasadorul Israelului la Bucureşti.

Operațiunea din Cisiordania a fost necesară, susţine diplomatul, pentru că zona a devenit un focar de terorism şi majoritatea atacurilor teroriste din ultimul an ar fi fost planificate de-acolo.

Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, ambasadorul Israelului la București, Reuven Azar, explică de ce guvernul israelian a refuzat să trimită sistemul antirachetă Iron Dome în Ucraina.

Excelența Voastră, Hamas a revendicat responsabilitatea pentru atacul terorist din Tel Aviv și a mai spus că a fost un răspuns la operațiunea în curs a Israelului în Jenin. Și aș dori să vă întreb dacă situația se agravează în ceea ce privește securitatea Israelului.

Ei bine, îţi mulțumesc în primul rând, Ana Maria, pentru acest interviu. Cred că, în acest moment, avem o dezescaladare. Operațiunea Israelului din Jenin este pe cale să se încheie. Ideea a fost de a intra în Jenin pentru că a devenit un focar de terorism în ultimul an. Majoritatea atacurilor teroriste pe care le-am suferit și care s-au soldat cu peste 50 de victime în ultimul an au emanat din această zonă, au fost planificate în această zonă din Jenin. Și mai multe organizații teroriste precum Hamas, Jihadul Islamic Palestinian și altele erau foarte active acolo. Din păcate, Autoritatea Palestiniană nu făcea suficient pentru a eradica acest lucru. Aceasta este responsabilitatea lor. Așa că a trebuit să luăm măsuri pentru a ne apăra. Și trebuie să țineți cont de faptul că toată această activitate nu se întâmplă doar pentru că se întâmplă. Se întâmplă după ce Iranul ajută masiv aceste organizații teroriste din punct de vedere financiar, trimițând arme și antrenând trupe. Așadar, rezultatul operațiunii este destul de eficient în ceea ce privește partea de securitate. Forțele noastre au capturat peste 1.000 de arme, mai multe dispozitive explozive improvizate, explozibili, fabrici pentru crearea de explozibili. Iar acest lucru va avea, fără îndoială, un impact în scăderea cantității de atacuri teroriste care emană din această zonă spre Israel.

Așa că a fost necesar. Am citit că a fost cea mai mare lovitură aeriană din ultimele aproape două decenii în Cisiordania.

Da, de obicei, în zonele din Iudeea și Samaria, Cisiordania, nu am operat cu forțele aeriene pentru că nu era necesar. În acest moment, așa cum am spus, nu prea am avut de ales pentru că a existat o escaladare severă. Așa că o parte dintre agenții, militanții, teroriștii care se deplasau au fost țintiți din aer. Dar aceasta a fost doar o parte din acțiunea care a avut loc.

Se așteaptă guvernul la alte atacuri teroriste în viitorul apropiat ca răspuns la această operaţiune?

Ei bine, bineînțeles, Hamas și alte organizații încearcă să facă să pară că vor putea continua escaladarea. Dar, după cum pot să vă reamintesc, în urmă cu câteva luni, am avut un operațiune în Fâșia Gaza ca urmare a acestui lucru. În momentul de față, nu există aproape niciun atac din Fâșia Gaza. Și ne așteptăm ca, în urma acestei operațiuni din Jenin, numărul atacurilor teroriste care emană din Cisiordania și în special din Jenin să scadă semnificativ. Și vom avea mai multă libertate de acțiune pentru a acționa în funcție de necesități pentru a contracara viitoarele atacuri.

Domnule ambasador, într-un interviu, premierul Benjamin Netanyahu a exclus posibilitatea de a oferi Ucrainei sistemul Iron Dome. Care sunt îngrijorările cu privire la acest sistem dacă va fi dat armatei ucrainene?

Ei bine, există mai multe îngrijorări. Ceea ce a spus premierul în acest interviu pentru Wall Street Journal este că există multe sisteme occidentale care sunt furnizate Ucrainei și unele dintre ele cad în mâinile adversarilor. Iar această tehnologie ar putea fi transferată cu ușurință către inamicii noștri, cum ar fi Iranul, de exemplu, care este acum foarte activ pe scenă și care, de asemenea, cooperează destul de intens cu Rusia. Așadar, acest sistem care ne este necesar pentru a apăra Israelul, fără de care am suferi sute de victime, dacă nu chiar mai multe, nu este ceva ce vom exporta cu ușurință către orice țară din cauza sensibilității sale în ceea ce privește tehnologia. Premierul a menționat, de asemenea, faptul că, în timp ce noi operăm pentru a ne apăra, în special deasupra cerului Siriei, pentru a preveni înrădăcinarea Iranului în Siria, ne aflăm în apropiere foarte, foarte apropiată, să spunem, de forțele aeriene rusești, care sunt foarte active în zona noastră. Acesta este un lucru pe care trebuie să îl luăm în considerare și noi. Există și alte preocupări, de exemplu, viitorul comunității evreiești din Rusia, care este un lucru care pentru noi este foarte important. După cum știți, în perioada sovietică, evreii nu puteau părăsi Rusia sau Uniunea Sovietică. Așadar, acestea sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când facem politică, dar asta nu înseamnă că nu sprijinim Ucraina în multe alte moduri. De fapt, susținem Ucraina din punct de vedere politic. În ONU, la vot, bineînțeles, cu comunitatea internațională și cu Ucraina. De asemenea, furnizăm asistență umanitară, cum ar fi un spital de campanie şi, cel mai important, furnizăm Ucrainei un sistem de alertă timpurie care va permite Ucrainei să nu fie de fapt complet paralizată atunci când are loc un atac cu rachete.

Sistemul de alertă a dronelor de atac...

Da, sistemul de alertă este un sistem care poate vedea de fapt de unde vine atacul și unde va lovi, într-un mod care să permită majorității țării care nu este vizată să își continue viața obișnuită. Așadar, cred că acesta este un lucru care va ajuta Ucraina. Așadar, vom continua să ajutăm Ucraina în orice fel putem. Și, bineînțeles, avem considerațiile noastre, ca orice altă țară.

Excelența Voastră, Iranul a aderat la Organizația de Cooperare de la Shanghai ca membru cu drepturi depline. De asemenea, Putin a participat la această reuniune virtuală a summitului care a avut loc la Shanghai. Iranul încearcă, de asemenea, să își reducă izolarea în ultima vreme. De asemenea, și-au refăcut legăturile diplomatice cu Arabia Saudită. Devine Iranul o amenințare și mai mare pentru Israel?

Ei bine, cred că Iranul devine o amenințare mai mare nu doar pentru Israel, ci pentru întreaga lume. Și vedem asta astăzi, cum se manifestă în războiul din Ucraina. Iranul furnizează drone Rusiei. Cooperează cu Rusia în diferite moduri și pune la cale atacuri teroriste peste tot în lume. Chiar săptămâna trecută, Mossadul a descoperit un complot de a ataca israelieni în Cipru. Așadar, aceasta este o amenințare foarte semnificativă, deoarece tehnologiile și proliferarea Iranului, a sistemelor avansate, nu doar drone, ci și rachete, către proxi din regiune, din Orientul Mijlociu, către miliții, actori ilegali, organizații teroriste. Acesta este un pericol pentru toată lumea.

Acum, bineînțeles, Iranul încearcă să scape de izolarea sa. Cred că se simt izolați, nu numai din cauza presiunii americane, ci și din cauza faptului că, în urma a ceea ce au făcut, cred că relațiile lor cu Europa sunt destul de proaste. Așa că, probabil, au ajuns la concluzia că trebuie să încerce cel puțin să îmbunătățească relațiile cu unii dintre jucătorii cu care pot. Cu toate acestea, nu cred că îi va ajuta. În cele din urmă, dacă vor continua cu aceste politici, acest lucru va fi foarte dăunător pentru poporul iranian și pentru țara Iranului, deoarece există o preocupare tot mai mare în lume cu privire la amenințarea nucleară iraniană, proliferarea iraniană a armelor de distrugere în masă, de implicarea iraniană în terorism, iar noi trebuie să luăm măsuri de precauție.

În ceea ce privește precauția, este adevărat că comunitățile din nordul Israelului pregătesc adăposturi pentru un conflict pe termen lung?

Ei bine, în Israel, încercăm să fim pregătiți. Israelul este una dintre cele mai rezistente țări din lume, pentru că am fost atacați de când am fost înființați, în urmă cu 75 de ani. Acum sărbătorim 75 de ani. Am fost atacați în multe feluri de multe țări, de multe organizații teroriste. Așa că da, din cauza faptului că că dorim să protejăm civilii, investim în sisteme de apărare, fie că este vorba de sisteme de apărare antirachetă, de adăposturi și de alte lucruri care ne pot permite să ne continuăm viața, chiar dacă uneori suntem atacați. Așa că nu este o surpriză. Dar ce este special la Israel este că, în ciuda faptului că avem parte de aceste atacuri și datorită faptului că suntem rezilienți, putem, de asemenea, să reușim. Avem o economie destul de performantă, care cred că se manifestă destul de bine și sperăm că va continua.

Într-un interviu pentru Israel Today, George Simion, președintele AUR, a declarat că nimeni din România nu neagă Holocaustul și că va face tot ce îi stă în putință pentru a preveni antisemitismul. Acest interviu vine după ce partidul a dat publicității o declarație în care au spus că Holocaustul reprezintă o problemă minoră și că predarea separată a acestuia în școli ar submina calitatea educației din România. Cum vedeți schimbarea sa de discurs?

Ei bine, faptul că cineva care se presupunea sau era considerat că vine dintr-un partid antisemit sau dintr-un partid cu elemente antisemite spune că vrea să combată antisemitismul, sau că îl condamnă pe Ion Antonescu ca fiind un criminal de război, sau că susține memoria Holocaustului, aceasta este o declarație pozitivă. Întrebarea este, până la urmă, ce se va întâmpla în partid și dacă vor continua să aibă oameni care neagă Holocaustul sau sunt împotriva predării acestuia. Nu cred că este treaba noastră să stabilim cum va fi predată comemorarea Holocaustului. Cred că există o lege legiferată de Parlamentul României, iar dacă această lege este implementată, desigur, din perspectiva noastră, este un lucru pozitiv. Dacă este împotrivă, este treaba lui, știți, putem avea perspective diferite, dar, până la urmă, credem că guvernul român face o treabă foarte bună în combaterea antisemitismului și a protejarea vieții evreiești de aici, făcând tot posibilul pentru a face comemorarea Holocaustului. Așadar, faptul că domnul Simion este de acord cu acest lucru este pozitiv, dar dacă nu este de acord, cred că este problematic. Vom continua să urmărim acest lucru și ne vom concentra pe marea cooperare pe care o avem cu guvernul român în această privință.

Pentru că partidul AUR a fost acuzat în trecut că a încercat să minimalizeze Holocaustul, v-aş întreba cât de periculos este să auzim mesaje din partea tinerilor politicieni cu privire la acest subiect?

Da, cred că este foarte periculos atunci când cineva încearcă să revizuiască istoria sau să nege lucruri care s-au întâmplat, pentru că Holocaustul care a avut loc în România nu este doar istoria evreilor, este istoria României. Așa că eu cred că este foarte important să ne asumăm responsabilitatea pentru asta. Cred că domnul Simion a menționat acest lucru în interviu și credem că toți liderii din România, inclusiv liderii din acest partid, care nu făceau acest lucru, ar trebui să facă și ei acest lucru. Deci cred că acest lucru poate fi rezumat ca un fel de avans, dar știți, încă mai avem de văzut modul în care întregul partid se va comporta și ce au de spus ceilalți lideri din partid, pentru că au spus lucruri foarte problematice, știți, oameni precum Târziu și alții. Deci aceasta este, să spunem, este o evoluție pe care va trebui să continuăm să o urmărim.

Excelența Voastră, tocmai ați vizitat Bucovina. Da. Cum a fost călătoria dumneavoastră? Și dacă vă așteptați ca mulți israelieni să vină în România în această vară?

Da, ei bine, în primul rând, vestea bună este că israelienii vin tot timpul. Și suntem numărul doi sau numărul unu în ceea ce privește numărul de turiști. Israelienii iubesc România. Și pe ceea ce ne concentrăm acum în cooperare cu diferite județe și municipalități care sunt vizitate este cum putem extinde itinerariul clasic al israelienilor care vin de obicei în Transilvania, știți, Sinaia, Braşov, Sigișoara, Transfăgărășan, Sibiu și să mergem și în alte locuri, cum ar fi nordul Transilvaniei, cum ar fi Timișoara, cum ar fi Bucovina. Iaşi și alte locuri care sunt foarte frumoase, dar nu sunt expuse. Și încă nu am lucrat suficient pentru a crea pachete care să fie comercializabile pentru israelienii care vin. Știți, avem o țară care este foarte mică și avem 10 milioane de israelieni și, de obicei, cel puțin jumătate dintre ei sau chiar mai mulți pleacă în străinătate în fiecare an. Așa că ar trebui să creștem, cred, numărul israelienilor care vin aici. Acest lucru va crește contactele interumane.

Avem relații excelente. Sărbătorim acum 75 de ani de relații bilaterale neîntrerupte şi ne bucurăm de o mare cooperare în industriile de apărare, care devin acum foarte strategice, în turism, în domeniul high-tech, în agricultură, în tehnologia apei. Săptămâna trecută am avut o delegație, o delegație interministerială condusă de biroul primului ministru care a venit să analizeze modul în care Israelul purifică apa și o folosește în agricultură. Din păcate, din cauza schimbărilor climatice și a secetei, mai ales a sudului României, aceste tehnologii devin tot mai relevante. Așadar, așteptăm cu nerăbdare să continuăm cooperarea cu România în această domeniu, de asemenea.

Așadar, știți, lista poate continua. Israelienii sunt astăzi lideri în investițiile din România în energie solară, în generarea de energie solară. Și acesta este un lucru care, de asemenea, este în continuă creștere. Așa că am mâinile pline și aștept cu nerăbdare să dezvolt această cooperare, care este deja foarte bogată, atât în domeniul economic, dar și cultural. Avem evenimente mari, evenimente culturale. Acum două săptămâni am avut cinci trupe care au participat la Festivalul de Teatru de la Sibiu.

Și am avut un concert extraordinar la început de an cu maestrul Nir Brand. Vom aduce o trupă foarte, foarte specială din Israel, un teatru care angajează persoane surdo-mute și nevăzătoare. Aceasta este o inițiativă care este susținută de Czech Bank și care va fi realizată împreună cu Teatrul Național Evreiesc de aici. Este vorba de fapt despre persoane fără auz și nevăzătoare care joacă. Așadar, și în domeniul cultural facem multe, ca să nu mai vorbim de domeniul academic, în care avem o mare cooperare, în special în domeniul medicinei. Există mulți medici israelieni care sunt pregătiți în universitățile voastre excelente și apoi, știți, vin înapoi pentru a lucra în Israel.

Așadar, guvernul este deschis să colaboreze cu dumneavoastră în orice domeniu.

Absolut. Am avut deja, am fost în contact cu noul guvern din România după rotație. Primul ministru a vorbit cu premierul Ciolacu săptămâna trecută. Ministrul Eli Cohen a vorbit cu ministrul Odobescu și așteptăm cu nerăbdare vizita domnului Eli Cohen în România destul de curând. Așadar, lucrurile evoluează. Suntem în plină desfășurare.