Cine îi plăteşte facturile ministrului de Finanţe, Dan Vîlceanu: ”Stau în București cu chirie”

Gina Vacariu, senior editor Antena 3, l-a intervievat pe ministrul de Finanțe, pe care l-a supus la o serie de întrebări fulger.

Dan Vîlceanu, a mărturisit, în exclusivitate la Antena 3, motivul pentru care a dat un răspuns greșit, atunci când a fost întrebat cât este salariul minim din România.

"Am calculat atunci, din cauza emoţiilor, greşit netul. Am greşit şi recunosc asta (...) Cred că eraţi 20-30 de junalişti şi nu ai cum să nu ai emoţii. Asta e, am greşit şi recunosc", a răspuns ministrul de Finanţe.

Gina Vacariu: Vă cumpăraţi produse din piaţă sau supermarket?

Dan Vîlceanu: Recunosc că prin piaţă nu am mai ajuns de o perioadă. Mai mult din supermarketuri.

Gina Vacariu: Franzelă clasică sau pâine feliată cu semințe?

Dan Vîlceanu: Pâine normală, franzelă clasică.

Gina Vacariu: Plătiți facturi sau le plătește cineva?

Dan Vîlceanu: Eu le plătesc. Stau în București cu chirie. Le plătesc prin aplicația băncii, pe telefon.

Gina Vacariu: Banii la saltea sau în bancă?

Dan Vîlceanu: În bancă.

