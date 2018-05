Interviu cu judecătoarea Bîrsan: „Nimeni nu-mi mai dă acești ani înapoi. Credeți că răzbunarea este antidotul suferinței?”

Foto: luju.ro

Judecătoarea Gabriela Bîrsan a oferit un interviu exclusiv în emisiunea „Sinteza Zilei”, după ce a fost achitată definitiv în dosarul în care a fost acuzată de procurorii DNA de luare de mită.

Judecătoarea a recunoscut că a suferit mult, dar nimeni nu-i mai dă acești ani înapoi.

„Ce înseamnă șapte ani din viața unui om? Nu contează pentru că nu ți-i mai aduce nimeni înapoi. În acești ani, am înțeles că Dumnezeu m-a iubit. Bucuria nu poate fi foarte mare pentru că soțul meu este în spital, profesorul Bîrsan. Am credință în Dumnezeu că va face ce trebuie pentru el. Decizia de astăzi nu este nimic pentru mine decât bucuria că am avut un crez la care nu am vrut să renunț, singura mea linie directoare a fost credința că nu am făcut decât ceea a fost mai bine în viață, în profesia pe care am făcut-o. Să știi că o să vină vremea să vorbim. Intenționez să plec din această profesie cum am intrat: Liberă și cu demnitate. Am învățat foarte multe lucruri în acești ani. Eu nu mi-am dorit decât să fiu judecată așa cum am judecat eu. Soțul meu nu a mai pus mâna pe condei. Sper că va pune din nou mâna pe condei, pentru că el toată viața a scris. (...)

În toți acești ani de furie am preferat să tac, ca judecător nu am voie să mă apăr în media, ci în sala de judecată. Nu a fost ușor, cei care astăzi au venit din colegii mei să le spun că voi veni ca să plec din roba în care am intrat la 23 de ani cu demnitate și libertate. Soțul meu are 74 de ani, 54 de ani de carieră universitară. Asta am primit în schimb. Credeți că răzbunarea este antidotul suferinței? Nici vorbă. Nu am simțit sentimentul de ura, am simțit deznădejdea. Oamenii sunt supuși greșelii, dar greșeala voitaă este cel mai cumplit. Eu de patru ani de zile nu am avut niciun venit fiind judecător suspendat, important e să ai sufletul curat și să ai credință”, a mărturisit judecătoarea Bîrsan.

Completul de cinci judecători de la Înalta Curte a menținut sentința dată în primă instanță, în 2016.

Gabriela Bârsan, preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul ÎCCJ la data faptelor, a fost trimisă în judecată în iulie 2014 pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice; luare de mită; folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii şi trafic de influenţă. Iuliana Puşoiu, judecător la aceeaşi secţie, este acuzată de două infracţiuni de luare de mită şi uz de fals. În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei Anton Pandrea (fost preşedinte al secţiei penale a ÎCCJ şi fost membru al CSM), în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de favorizare a făptuitorului, şi Corina Corbu (judecător la secţia de contencios administrativ şi fiscal), acuzată de complicitate la favorizarea făptuitorului. Ambele au fost achitate.