Interviu cutremurător, din spatele gratiilor, cu adolescenta care ajunsese să conducă un bordel. „Aveam impresia că nimeni nu va afla vreodată”

Foto: pixabay.com

Mihai Gâdea a prezentat la Sinteza Zilei un interviu cutremurător, din spatele gratiilor, cu o adolescentă care ajunsese să conducă un bordel cu 22 de prostituate.

La numai 16 ani, coordona și găzduia prostituate. „Aveam impresia că nimeni nu va afla niciodată”.

Acum are 21 de ani și o privire în care i se oglindește adolescența pe care a trăit-o periculos, contra legii. La prima vedere ai putea să juri că Ana-Maria e doar o puștoaică, o fată ca oricare alta, dar în realitate este o fată care-și petrece anii tinereții în penitenciar.

Are la activ o faptă ilegală pentru care a fost condamnată la închisoare. Își ispășește pedeapsa în Centrul de Detenție de la Craiova.

Ana a devenit matroană la doar 16 ani. Într-un apartament închiriat, fata găzduia mai multe tinere dornice să-și vândă trupul și le făcea rost de clienți. La final, sumele primite de la bărbați erau împărțite cu Ana.

„Totul a pornit dintr-un anturaj, cum sunt toate infracțiunile. De la o fată cu o vârstă mai mică ca mine care practica prostituția. Mi-a explicat în 20 de minute ce și cum. Se dă un anunț în ziar. Respectiva fată a fost la altcineva care practica prostituția și banii se împărțeau jumate jumate. Fata a apelat la mine, eu fiind atunci în concubinaj cu actualul meu soț. El fiind major și știind că își poate lua chirie, ne-a cerut ajutorul cumva. M-am gândit că ne vor ieși bani. Am acceptat, am dat anunțul în ziar și de aici a pornit”.

Trimisă la oraș de către părinții ei ca să termine liceul, Ana-Maria a absolvit școala vieții. A luat-o pe un drum interzis, în timp ce oamenii care i-au dat viață munceau din greu ca să o poată întreține în școală. „Mami lucrează la Primărie, ca secretară, iar tati muncește în construcții. Am fost premiantă la liceu, pe locul I, dar am abandonat, am terminat doar 11 clase”.

S-a lăsat de școală pentru că nu mai făcea față și cu afacerea ilegală, care o umplea de bani. De la elevul eminent, care avea un viitor strălucit în față, a ajuns elevul repetent. Cercul vicios în care a intrat când avea doar 16 ani i-a ruinat viața.

„Era satisfacția aceea că am reușit să fac chestia asta, că uite cine sunt eu, că am bani. Și mă gândeam în urmă la familie, că ei au muncit și tot nu aveam atâția bani ca mine”.

Afacerea ilegală a adolescentei se petrecea într-o cameră din apartamentul în care locuia împreună cu iubitul ei.

„Se spune în popor că banii aduc fericirea. Cam așa e până când sesizezi anumite lucruri și îți dai seama că adevărate valori ale vieții nu sunt astea. Undeva în subconștientul nostru știam că nu e bine ceea ce făceam”.

„Este ușor să intri în lumea asta, este foarte ușor”. De ieșit, însă, e mai greu. Sfârșitul în spatele gratiilor e, de multe ori, singura cale de ieșire din această lume periculoasă.

Ana-Maria a încasat sume fabuloase din afacerea sa ilegală timp de un an și două luni. Dar, dintr-o dată, de la satisfacția că trăia o viață de lux a ajuns să simtă gustul amar al vieții de deținut.