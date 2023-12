Ilinca și George Simion, interviu de Ziua Naţională a României | Revenit la Măciuca, liderul AUR a povestit cum a rămas fără banii de la nuntă

Liderul AUR, George Simion, și soția sa, Ilinca, au vorbit în exclusivitate la Antena 3 CNN despre controversele care au însoțit nunta lor, desfășurată anul trecut, în luna august, la Măciuca, o comună din județul Vâlcea.

Cei doi se pregătesc să devină părinți.

"La un an de la nuntă, am aflat că Ilinca este însărcinată (...) Toată țara e casă pentru noi. Aici, la Măciuca, ne-a plăcut foarte mult. Sunt peisaje pitorești, am dat de oameni buni. Dacă s-a întâmplat, în peregrinările noastre, să ne găsiți aici, ne-am gândit să vă invităm", a spus liderul AUR.

El a povestit și cum a rămas fără banii de la nunta despre care, altfel, păstrează amintiri frumoase, conform propriilor mărturisiri.

George Simion: "Nu am 400.000 de euro!"

"Până la urmă, nu am rămas cu niciun ban. Nu am 400.000 de euro. Legea este de așa natură, încât trebuie să declari tot ce primești. Și am primit, atunci, de la mere, până la brânză, de la domnul Becali. Mulți mi-au spus atunci: nu face asta, o să iasă o nebunie, nu ai să te descurci", a rememorat Simion.

Șeful Alianței pentru Unirea Românilor e de acord că nunta sa a contat şi ca eveniment de promovare politică.

"Tot ce fac eu este politic. Sunt președinte de partid. Îmi asum asta. Dacă alunec acum, în timpul interviului, presa va scrie vrute şi nevrute. Întotdeauna vor fi critici. Întotdeauna se va găsi unul care să spună 'de ce n-ai bască?'. Şi dacă-mi pun, se va găsi unul care să spună că de ce am bască... Ne-am obișnuit. Câinii latră, caravana trece. Noi am fost binecuvântați de Dumnezeu şi îi suntem foarte recunoscători pentru tot ce ne-a dat", a spus el.

Ilinca Simion spune că a fost ideea ei să dea party pentru dezvăluirea sexului viitorului copil

Cât privește comunicarea publică, pe rețelele sociale, a veștii că George și Ilinca vor fi părinți, precum și petrecerea ulterioară la care a fost dezvăluit sexul viitorului nou născut, soția liderului AUR a insistat că inițiativa i-a aparținut.

"A fost dorința mea. Mi-am dorit mult să fac o astfel de petrecere. Nu pentru că am văzut la alții acest model american, ci, pur și simplu, pentru că mi-am dorit să am prietenii aproape și să-i anunț. Noi am spus direct: 'e băiat!'", a precizat Ilinca Simion.

"Îi mulțumim lui Dumnezeu. Știm că sunt cupluri care (încearcă) trei - patru ani și nu reușesc să procreeze. Noi ne dorim mulți copii", a completat George Simion.

Soția sa a mai spus că, în calitate de viitoare mamă, primește ajutor și sfaturi din partea "celor cinci nașe" ale sale.

"Sunt femei trecute prin viața și mă ajută", a explicat ea, adăugând că își asumă faptul că, în virtutea obligațiilor politice ale soțului, s-ar putea să rămână singura "3 - 4 zile".

Rugați să mai detalieze în legătură cu nunta din august, anul trecut, cei doi soți s-au sărutat, cu repetiție, de trei ori, în fața camerei.

"Eu chiar vizualizez fiecare moment. Țin minte fiecare bucățică din nuntă", a afirmat Ilinca Simion.