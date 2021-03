Interviu exclusiv cu Nicoleta Andronic, colega și prietena soției lui Dan Pătatu, unul dintre bărbații uciși de Gheorghe Moroșan

Extrem de emoţionată, Nicoleta Andronic, colega și prietena soției lui Dan Pătatu, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre drama familiei pe care o cunoaște de 30 de ani.

Dan Pătatu (55 de ani) este unul cei doi muncitori răpiţi, legaţi şi apoi omorâţi în timpul luării de ostatici în apartamentul morţii din Oneşti.

''Am ținut să vin și să spun lucuri din suflet, că înainte de orice sunt li eu un om care am suflet. Sunt soție, sunt mamă și sunt colegă și prietenă foarte bună... Ne-am crescut copiii împreună. Am un fiu care este de aceeași vârstă cu fiul doamnei Pătatu. Vreau să vă spun că m-a afectat foarte mult pe mine și pe toți colegii din Spitalul Onești: medici, asistenți, infirmieri și toți oamenii cu care doamna Pătatu lucra.

''Familia Pătatu era o familie extraordinară, cu un bun simț ieșit din comun, cum rar mai vezi în ziua de astăzi, în vremurile astea grele''

Era o familie cuminte, care își vedea întotdeauna de treabă și nu ne putem explica de ce a trebuit să treacă prin acea grea încercare. Aveau vise, aveau planuri și chiar weekend-urile trecute, băiatul meu, Dragoș, a conversat foarte mult pe internet cu băiatul victimei Dan Pătatu, în ideea în care să-l ajute să își achiziționeze o mașină, deoarece Tudor a împlinit recent 18 ani și își dorea foarte mult acest lucru.

Soţia şi fiul lui Dan Pătatu, devastaţi de durere

Cristina, ca și profesionist în meseria de asistent medical pe secția de chirurgie, dădea dovadă de responsabilitate în tot ceea ce făcea. M-am întâlnit aseară cu ea și este devastată, sau poate cuvântul acesta este prea puțin. Nu se poate descrie în cuvinte starea prin care trece.

Chiar dacă este totuşi într-o stare de şoc încearcă să se menţină. Ce am remarcat în această familie, se ajută reciproc. Fiul o susţine pe ea şi ea îl susţine pe fiul ei.

Chiar aseară am discutat şi cu Tudor. Se ţine puternic, dar suferă. Dacă priveşti în sufletul lui, vezi un suflet gol şi cred că va rămâne traumatizat toată viaţa. Să nu uităm că peste trei luni va suţine examenul de Bacaulaureat şi ar vrea să facă şi o Facultate, am înţeles că în domeniul IT-ului.

Sper să îl ajute Dumnezeu și să găsească în el puterea să meargă înainte. Mi-am permis aseară, cunoscându-ne, să îi dau un sfat de mamă și să îl rog frumos, dacă are vreodată nevoie de ceva, poate apela, în primul rând la Divinitate și să privească spre cer, că tatăl lui Acolo, sigur îl va susține și îl va ajuta și să găsească în oameii de suflet din jurul lui ajutorul de care are nevoie. Nu totdeauna te poți descurca singur'', a spus Nicoleta Andronic.

Gheorghe Moroşan a vorbit cu fratele lui Dan Pătatu şi I-a asigurat că nu o să îl mai vadă în viaţă

''A vorbit doar cu fratele dânsului şi i-a spus că nu o să îl mai vadă în viaţă, că o să aibă grijă că nu o să îl mai vadă în viaţă (...)Şi noi ne punem această întrebare, cum a putut un om de 65 de ani să imobilizeze fără ajutor doi tineri robuşti şi sănătoşi, deci avantajele erau din partea victimelor în această situaţie. Am auzit tot felul de discuţii, că a intrat cu soţia şi le-a dat cu spray paralizant şi că apoi i-a legat soţia, că i-a ajutat vecinii, dar nu pot şti cu certitudine, deci nu am informaţii şi nu mi-am permis să o întreb pe Cristina, că nici ea nu ştie. Durerea ei este şi să mă ierte că o citez - l-a căsăpit pe Dan al meu'', a spus apropiata familiei Pătatu, joi seara, la Sinteza Zilei.

