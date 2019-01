Interviu sfâșietor, la Sinteza zilei. Victimele procurorilor din Oradea rup tăcerea: Am fost bătaia lor de joc timp de șase ani!

foto: Antena 3

Mizeria din procuratura orădeană începe să iasă la iveală tot mai mult.

Iar înregistrările explozive ai căror protagoniști sunt procurorii Ciprian Man, Adrian Muntean, Ciprian Muntean, Cosmin Muntean şi Lucian Rus sunt doar vârful isbergului.

În înregistrări procurorii vorbesc despre complete favorabile DNA Oradea şi complete nefavorabile DNA Oradea și despre acţiuni de intimidare a judecătorilor prin trimiterea unora dintre ei în judecată.

Victime ale procurorilor DNA nu au fost doar magistrații, ci și oameni obișnuiți. MIhai Gâdea a prezentat, luni, la "Sinteza zilei", un interviu sfâșietor cu Nela Secară, o femeie de afaceri din Oradea, care nu numai că a pierdut toată agoniseala de o viață, dar și-a pierdut și sănătatea în lupta cu sistemul.

De altfel, Nela Secară apare și în înregistrarea cu procurorii de la DNA Oradea.

"Pe aceeași faptă cu nulitate absolută m-au rearestat. Mi-au mai făcut un dosar de evaziune. Ne-am judecat - între timp eu m-am îmbolnăvit, am făcut cancer. Am fost diagnosticată în decembrie 2013 cu cancer de col uterin. Am cerut voie sa fiu lăsată să mă tratez afară. Nu au vrut să mă lase. Și am fost achitați.

După șase ani de calvar, de arestări, de rearestări, de controale judiciare, în cătușe, împinsă, obligată să scriu denunțuri, să vină să-ți spună că ești nevinovat, că ai fost bătaie de joc șase ani. Vă dați seama că în clipa aia, în ziua aia nu am putut să bag nici măcar o bucată de pâine în gură", a mărturisit Nela Secară.