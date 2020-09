Sora fetiței bătută de mamă rupe tăcerea: ”Era o satisfacție pentru ele”

Tânăra a declarat că mama ei era singură în momentul în care o bătea pe sora ei, iar filmarea a fost făcută pentru un bărbat.

”Mama mea s-a filmat singură, nu mai era absolut nimeni cu ea și se filma pentru un bărbat. Din câte am înțeles, din câte mi-au spus oamenii care s-au interesat, pentru că mie nu mi s-au dat prea multe detalii, acel bărbat o punea pe ea pentru distracție să facă treaba asta”, a declarat tânăra.

Potrivit acesteia, bărbatul nu a fost arestat.

A fost la Poliție dar a primit un răspuns halucinant

Mai mult decât atât, fata a declarat că și ea a fost bătută, însă de bunică.

”Eu am fost bătută de bunica, fiind crescută de bunici. Era o chestiune de satisfacere pentru ele, pot spune. Nu înțeleg de ce”, a declarat ea.

De asemenea, a povestit că, în urmă cu 11 ani, sora ei mai mică, pe atunci în vârstă de doar 5 ani, a murit călcată de mașină.

”A fost trimisă (de mamă, n. red.) să ceară niște țigări. Ea, (mama, n. red.) fiind foarte beată. Cel puțin asta am văzut în Hotărârea de la Tribunal”, a adăugat.

Mai mult decât atât, tânăra a declarat că, la un moment dat, a mers la Poliție pentru a povesti că ea și surorile ei sunt bătute cu sălbăticie.

”Când am fost și am spus că eu și sora mea, care actual are 15 ani, am fost la Protecția Copilului. Despre cea mică a fost vorba când am mers la Poliție, anul trecut în decembrie, pentru că avea capul spart. Iar cei de acolo m-au trimis acasă pe motiv că nu este treaba mea să mă bag ce face mama cu sora mea mai mică, să las părinții să facă ce vor cu copiii”.

Cât despre polițiști, aceasta spune că nu s-au prezentat însă știe că fac parte din cadrul secției 19 din sectorul 5.

”Pot spune că este una dintre cele mai mari dureri, este o durere cumplită care te traumatizează pentru toată viața. Niciodată, nici când o să fii foarte bătrân, nu o să uiți. Mulți dintre copiii bătuți or să facă exact ce au făcut părinții lor. Așa că este timpul să ne oprim cu violența, este timpul să încercăm să vorbim, să încercăm să rezolvăm doar prin vorbă, în niciun caz prin bătaie”, a fost mesajul rostit în lacrimi de tânără.

